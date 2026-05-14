MVP του Game 5 ο Μπαντιό (pic)

Ο Μπράνκου Μπαντιό αναδείχθηκε MVP του Game 5 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η Βαλένθια κέρδισε το Game 5 απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR και έτσι πήρε την πρόκριση στο Final-Four της Euroleague.

Ο Μπράνκου Μπαντιό αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 25 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Θυμίζουμε πως ο Μπαντίο τελείωσε με 7 φάουλ την σειρά και με κανέναν στο Game 4.