MVP του Game 5 ο Μπαντιό (pic)

Η Βαλένθια κέρδισε το Game 5 απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR και έτσι πήρε την πρόκριση στο Final-Four της Euroleague.
Ο Μπράνκου Μπαντιό αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 25 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Θυμίζουμε πως ο Μπαντίο τελείωσε με 7 φάουλ την σειρά και με κανέναν στο Game 4.
