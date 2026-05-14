Μία από τα ίδια: 99-68 οι βολές για τη Βαλένθια στη σειρά με τον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Βαλένθια, αφού πέρα από την ισπανική ομάδα είχε να αντιμετωπίσει και τη διαιτησία, με τις βολές να είναι 99-68 στη σειρά!

Δεν είναι τωρινό φαινόμενο, αλλά κάτι διαχρονικό για το «τριφύλλι», που και φέτος και στα πλέι οφ είχε να αντιμετωπίσει την σφαγιαστική διαιτησία, με το παράδοξο του ορισμού των Γιαβόρ και Νέντοβιτς στα 3 από τα 5 ματς της σειράς να σχολιάζεται από όλη την Ευρώπη.

Τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της regular season κορυφώθηκαν στα πλέι οφ, με το Game 4 της σειράς στο «T-Center» να αποτελεί μαύρη σελίδα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ανάλογης σημασίας όμως είναι και η αντιμετώπιση που είχε ο Κέντρικ Ναν από τους διαιτητές στο μαρκάρισμα του Μπράνκου Μπαντιό, που πολλές φορές έγινε αντιαθλητικό, με τον Αμερικανό άσο του Παναθηναϊκού να μην εκτελεί βολή για συνολικά 3,5 παιχνίδια μετά το πρώτο ημίχρονο του Game 2 και τον παίκτη της ισπανικής ομάδας να τελειώνει με μόλις 7 φάουλ και κανένα στο Game 4!

Tα κριτήρια σε όλη τη σειρά ήταν διαφορετικά στις δύο πλευρές του γηπέδου, με τη Βαλένθια να ολοκληρώνει τα 5 ματς με συνολικά 99 βολές και το «τριφύλλι» να έχει μόλις 68.

Στο Game 5 μάλιστα, ματς το οποίο θα έκρινε την πρόκριση στο Final Four, η ισπανική ομάδα εκτέλεσε 29 βολές, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει μόλις 8 φορές στην γραμμή της φιλανθρωπίας!

Κι όλα αυτά σε ματς που κρίθηκαν σε μία κατοχή, σε ένα σουτ και μία λανθασμένη απόφαση, με την Euroleague να δείχνει για ακόμα μία φορά πως δεν ήθελε τον Παναθηναϊκό στο Final Four.