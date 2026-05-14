Lidl Ελλάς και We4all: Ανανέωση συνεργασίας για 4η χρονιά με κοινό όραμα για το περιβάλλον και την κοινωνία

Με περισσότερα από 18.000 δέντρα στο ενεργητικό της συνεργασίας, η εταιρεία επενδύει στη δημιουργία ενός πρότυπου οικοσυστήματος που συνδυάζει την περιβαλλοντική αποκατάσταση με τη θεραπευτική επαφή ανθρώπου και φύσης.

Η Lidl Ελλάς και ο περιβαλλοντικός οργανισμός We4all ανανεώνουν για 4η χρονιά τη στρατηγική τους συνεργασία, εστιάζοντας σε δράσεις με μετρήσιμο αποτύπωμα και ουσιαστικό αντίκτυπο στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία.

Η συνεργασία των δύο φορέων έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα στην τοποθέτηση περισσότερων από 18.000 ενήλικων δένδρων, δενδρυλλίων και θάμνων. Κατά το έτος 2025, η συνεργασία επικεντρώθηκε στην ενεργό συμμετοχή και την εκπαίδευση:

Συμμετοχή: Πάνω από 200 εργαζόμενοι και παιδιά έλαβαν μέρος σε δράσεις πεδίου.

Εξειδικευμένη Κατάρτιση: Πραγματοποιήθηκαν στοχευμένα webinars για τους εργαζομένους της Lidl Ελλάς γύρω από κρίσιμα ζητήματα όπως η διαχείριση υδάτινων πόρων, η ρύπανση και ο καθοριστικός ρόλος των επικονιαστών στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Η ανανέωση της συνεργασίας για το 2026 ξεκίνησε με την υλοποίηση μιας πρότυπης παρέμβασης στο Athens Happy House, μια δομή φιλοξενίας κακοποιημένων και εγκαταλελειμμένων ζώων.

Αντί για μια παραδοσιακή δενδροφύτευση, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρώτο Αισθητηριακό Δάσος. Η παρέμβαση αυτή εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς:

Ευζωία Ζώων: Παροχή φυσικής σκίασης και συμβολή στη βελτίωση του μικροκλίματος για τα ζώα της δομής (σκύλοι, άλογα κ.α.).

Κοινωνική Θεραπευτική: Ο χώρος έχει διαμορφωθεί ώστε να είναι προσβάσιμος και ωφέλιμος για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, άτομα με νοητικές ή κινητικές δυσκολίες και ηλικιωμένους με άνοια.

Συνέργειες: Στο πλαίσιο αυτό, ο χώρος θα φιλοξενεί εξειδικευμένες συνεδρίες από ψυχολόγους και θεραπευτές φορέων, την επαφή με τη φύση ως εργαλείο υποστήριξης.

Στη δράση παρευρέθηκε και συμμετείχε ενεργά η Γωγώ Δελογιάννη, Σεφ και Πρέσβειρα της Lidl Ελλάς, η οποία δήλωσε: «Η επαφή με τη φύση και τις πρώτες ύλες είναι η βάση της ζωής μας. Σήμερα, φυτεύοντας εδώ, δεν δημιουργούμε μόνο πράσινο, αλλά έναν χώρο φροντίδας και συμπερίληψης που μας υπενθυμίζει την αξία της προσφοράς.

Η Lidl Ελλάς δεσμεύεται για τη συνέχιση και επέκταση των δράσεων της, μέσα από έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό:

Γεωγραφική Επέκταση: Οι εθελοντικές δράσεις επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Εκπαιδευτική Συνέχεια: Ενισχύεται το πρόγραμμα περιβαλλοντικών εκπαιδεύσεων της We4all σε σχολεία, με στόχο την ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας.

Η Lidl Ελλάς παραμένει προσηλωμένη στην αρχή της λογοδοσίας, επενδύοντας σε συνεργασίες που ανταποκρίνονται με ουσιαστικό τρόπο σε πραγματικές ανάγκες του περιβάλλοντος και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

