Survivor: Μαρτυρία του Άγγελου Γεωργουδάκη που καταγγέλλει ελλιπή μέτρα ασφαλείας – «Είχε παραλύσει ο εγκέφαλός μου»

Το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο «Survivor 2026», το οποίο κατέληξε στον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του, δεν είναι το μοναδικό επικίνδυνο περιστατικό στον Άγιο Δομίνικο.

Ο παίκτης του «Survivor 2024» Άγγελος Γεωργουδάκης μίλησε σήμερα στο «Buongiorno» και περιέγραψε τη δική του σοκαριστική περιπέτεια.

«Είχα συμμετάσχει στο “Survivor” του 2024. Είχα τραυματιστεί πολύ σοβαρά, είχα υποστεί τοξική δηλητηρίαση κι εγώ. Είχε παραλύσει ο εγκέφαλός μου, είχα πάθει πολύ μεγάλη ζημιά στο συκώτι μου από το δηλητήριο. Ήμουνα δύο μήνες σε ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο» είπε.

Και επέρριψε ευθύνες στην παραγωγή του reality επιβίωσης.

«Έχουμε δει σκάφος να περνάει κυριολεκτικά πάνω από το κεφάλι μας»

«Εκεί πέρα το προσωπικό κοιτάει οι συνθήκες να είναι πιο πρωτόγονες. Δεν ξέρει κανείς τι εστί Άγιος Δομίνικος. Δεν νομίζω να έχει πάει ξανά κανείς, να έχει ζήσει το “Survivor”.

Η αλήθεια είναι ότι είχα ζητήσει εξοπλισμό, είχα ζητήσει γάντια, είχα ζητήσει ένα μαχαίρι, έναν δύτη ασφαλείας. Η αλήθεια είναι ότι, όταν παίρνεις ένα παιδί, ένα άτομο νεαρής ηλικίας, όπως ήταν στην περίπτωσή μου, στην περίπτωση του Σταύρου, και του λες να κάνει ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα αλλά δεν το προφυλάσσεις…

Η παραγωγή θέλει το καλύτερο για τους παίκτες της γιατί οι παίκτες της είναι η τροφή της παραγωγής. Έχουνε ευθύνες μεμονωμένα άτομα του προσωπικού οι οποίοι δεν μεριμνούν για την απαραίτητη ασφάλεια. Δεν γίνεται ένα άτομο να το βάζεις να κολυμπάει μέσα στις προπέλες. Εγώ και ο Κόρο έχουμε παρόμοια εμπειρία μέσα από το “Survivor”. Έχουμε δει σκάφος να περνάει κυριολεκτικά πάνω από το κεφάλι μας.

Την ώρα των γυρισμάτων, όταν περνάει ένα αεροπλάνο ή ένα σκάφος, γυρίζεται ξανά η σκηνή από την αρχή. Περνάνε πολύ συχνά σκάφη από την παραλία και δεν υπάρχουν και όρια για το που μπορεί να πάει κάποιος να ψαρέψει» κατέθεση την προσωπική μαρτυρία του ο Άγγελος Γεωργουδάκης.

Τέλος, ο πρώην παίκτης θέλησε να στείλει τις ευχές του στον Σταύρο Φλώρο.

«Αυτό που θέλω να εκφράσω εξαρχής είναι τη θερμή μου συμπαράσταση προς τους οικείους του και, πάνω απ’ όλα, ότι μέσα από τις δυσκολίες της ζωής γινόμαστε πολύ πολύ πιο δυνατοί. Θέλω να πω στον Σταύρο να κάνει κουράγιο.

Θέλω αυτό το παιδί να το γνωρίσω. Να το βοηθήσω σαν να το ξέρω, που δεν το ξέρω, και μια μέρα να καταφέρει να κάνει ξανά ψαροντούφεκο. Να κάνει ξανά αυτό που αγαπάει».

