Μάχη επιβίωσης για τη Χιρόνα, σφράγισε τη 2η θέση η Ρεάλ Μαδρίτης

Με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται απόψε η 36η αγωνιστική της La Liga. Η Χιρόνα που προσπαθεί να σωθεί υποδέχεται τη Σοσιεδάδ που μάχεται για έξοδο στην Ευρώπη. Στο «Μπερναμπέου», η 2η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την ουραγό Οβιέδο.

Η Χιρόνα νίκησε 2-1 τη Σοσιεδάδ στον α’ γύρο με ανατροπή ημιχρόνου και σκοράροντας στο τελευταίο τέταρτο. Έτσι διέκοψε αρνητικό 10 αγώνων χωρίς νίκη στα μεταξύ τους (0-6-4).

Δέχτηκε το γκολ στο 86’ και απάντησε στο 90’ η Χιρόνα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βαγιεκάνο (1-1). Πέμπτη διαδοχική αγωνιστική χωρίς νίκη και έχει να παίξει ακόμη με Ατλέτικο στη Μαδρίτη και με την Έλτσε εντός. Ο στόχος της είναι να ανανεώσει την παρουσία της στην ανώτατη κατηγορία για πέμπτη διαδοχική σεζόν. Από εντός έδρας ισοπαλία έρχεται και η Σοσιεδάδ, καθώς κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 την Μπέτις, η οποία προηγήθηκε 2-0 στο 47’, για να έρθει η απάντηση από πλευράς Σοσιεδάδ στο 79’ και στο 91’, με πέναλτι. Κρατάει την 8η θέση που οδηγεί στο Κόνφερενς Λιγκ, έχοντας στο πρόγραμμά της Βαλένθια (εντός) και Εσπανιόλ (εκτός).Τιμωρημένος είναι ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, Όσκαρσον (8 γκολ). Πέντε αγώνες χωρίς νίκη η γηπεδούχος (0-2-3) και τέσσερις η φιλοξενούμενη (0-2-2), με το «Χ» να έχει σημαντικές πιθανότητες επαλήθευσης.

Η ήττα με 2-0 στο «Καμπ Νόου» από την Μπαρτσελόνα ήταν η τελευταία προσπάθεια τής Ρεάλ Μαδρίτης να κατακτήσει φέτος κάποιον τίτλο. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που δεν βρήκε δίχτυα μετά από 13 ματς. Ύστερα από την εντός έδρας ήττα της Βιγιαρεάλ από τη Σεβίλλη (2-3) την Τετάρτη, η Ρεάλ τερματίζει οριστικά στη 2η θέση, την οποία κατέκτησε και τις δύο προηγούμενες φορές που δεν πήρε τον τίτλο. Χειρουργήθηκε στη Λυών ο 30χρονος αμυντικός Μεντί που είχε χτυπήσει πριν 11 μέρες στο ματς με την Εσπανιόλ και γενικώς είχε φέτος πολλούς τραυματισμούς. Λείπουν οι Μιλιτάο (αμυντικός, 2 γκολ), Βαλβέρδε (μέσος, 9 γκολ), Γκιουλέρ (χαφ, 6 γκολ). Η Οβιέδο παραχώρησε λευκή ισοπαλία στη Χετάφε και υποβιβάστηκε μετά τις νίκες των Αλαβές και Λεβάντε χτες και προχτές. Έχει τις λιγότερες νίκες στο πρωτάθλημα, 6 σε 35 παιχνίδια, αλλά, εκτός έδρας έχει πετύχει τα 17 από τα 26 συνολικά γκολ της στη λίγκα. Έκοψε βαθμούς (ισοπαλίες) σε 3/7 τελευταία παιχνίδια της με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τιμωρημένοι είναι οι Λόπεθ (αμυντικός), Σίμπο (μέσος).

Η Ρεάλ Μαδρίτης είδε την Μπαρτσελόνα να παίρνει το τρόπαιο στο μεταξύ τους ματς, οπότε ενδέχεται να ξεσπάσει κόντρα στην ουραγό και βαθμολογικά αδιάφορη Οβιέδο. Στα πέντε τελευταία εντός δέχθηκε γκολ, οπότε και η φιλοξενούμενη μπορεί να συμβάλει στο σκορ.

