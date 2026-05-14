Νέο Renault Captur Eco-G Τurbo 120 HP με 1400 χιλιόμετρα αυτονομίας

Το Renault Captur, που «παίζει» στην πιο δημοφιλή κατηγορία της αγοράς, τώρα γίνεται ακόμα καλύτερο και πιο συντονισμένο από ποτέ στα νέα ενεργειακά δεδομένα της εποχής, αναφορικά με την καθημερινή οικονομία που προσφέρει στον οδηγό.

Στη γκάμα του προστίθεται το νέο σύστημα κίνησης Renault bi-fuel (βενζίνης/LPG), που βασίζεται στον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1.2 TCe 115.

Η νέα αυτή προσφορά στη γκάμα του δημοφιλούς B-SUV της Renault, απαντά στις ανάγκες των πελατών που ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία, διατηρώντας χαμηλά το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου τους. Ο νέος κινητήρας Eco‑G turbo 120 έχει αναβαθμιστεί ώστε να προσφέρει συνολική ισχύ 120 hp (+20 hp σε σχέση με τον απερχόμενο κινητήρα) και μέγιστη ροπή 200 Nm (+30 Nm).

Νέα δεξαμενή LPG αυξημένης χωρητικότητας (+25%)

Σε λειτουργία LPG, το Captur με τον κινητήρα Eco‑G turbo 120 εκπέμπει κατά μέσο όρο 10% λιγότερο CO₂ σε σύγκριση με έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα. Παράλληλα, γίνεται ακόμη πιο πρακτικό, καθώς η χωρητικότητα της δεξαμενής LPG έχει αυξηθεί κατά 25%, από 40 σε 50 λίτρα. Σε συνδυασμό με τη δεξαμενή βενζίνης των 48 λίτρων, το σύστημα εξασφαλίζει συνολική αυτονομία έως 1.400 km, με ένα γέμισμα.

Η κατανάλωση του κινητήρα Eco‑G turbo 120 ξεκινά από 7,2 l/100 km (5,9 l/100 km με βενζίνη), ενώ οι εκπομπές CO₂ από 116 g/km (133 g/km με βενζίνη), χαμηλότερες σε σχέση με την έκδοση Eco‑G 100.

Το σύστημα κίνησης Eco‑G turbo 120 συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Αξιόπιστη τεχνολογία, με απτά οφέλη για τον πελάτη

Η τεχνολογία bi-fuel (βενζίνης/LPG) της Renault αποτελεί μια ώριμη, αξιόπιστη λύση, βασισμένη σε πάνω από 15 χρόνια τεχνογνωσίας του Renault Group. Ως εργοστασιακό σύστημα, τοποθετημένο στη γραμμή συναρμολόγησης του μοντέλου, προσφέρει αξιοπιστία αντίστοιχη ενός βενζινοκινητήρα. Η δεξαμενή LPG τοποθετείται στη θέση που συνήθως καταλαμβάνει η ρεζέρβα, χωρίς επίπτωση στη χωρητικότητα της δεξαμενής βενζίνης.

LPG: η πιο προσιτή εναλλακτική κίνησης

Το LPG (υγραέριο κίνησης) είναι καθιερωμένο ως μια πρακτική και ελκυστική επιλογή για τους οδηγούς, ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.200 πρατήρια διάθεσης.

Το σύστημα διπλού καυσίμου βενζίνης/LPG στο Renault Captur προσφέρει συνολική αυτονομία έως 1.400 km, μειώνοντας το κόστος καυσίμου έως και κατά 40% - καθώς το LPG είναι σταθερά το πιο προσιτό καύσιμο κίνησης της αγοράς - και τις εκπομπές CO₂ κατά περίπου 10%, σε σχέση με τη βενζίνη. Το 2025, η Renault πούλησε περισσότερα από 15.600 bi-fuel αυτοκίνητα, εκ των οποίων σχεδόν τα 5.700 ήταν Captur, μια αύξηση της τάξης του 60% σε σχέση με το 2024. Αντιστοίχως, στην ελληνική αγορά η αύξηση άγγιξε το 40%.

Νέοι καθρέφτες και αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης

Εκτός από τον νέο κινητήρα bi-fuel, το Captur εξοπλίζεται με νέους εξωτερικούς καθρέφτες, προερχόμενους από το νέο Clio 6. Η αναβαθμισμένη σχεδίασή τους μειώνει τον αεροδυναμικό θόρυβο και βελτιώνει την αεροδυναμική. Οι νέοι καθρέπτες μπορούν, επίσης, να προβάλλουν το λογότυπο της Renault στο έδαφος (προαιρετικός εξοπλισμός), προσφέροντας μια σύγχρονη πινελιά.

Παράλληλα, το Captur εφοδιάζεται με σύστημα παρακολούθησης οδηγού με κάμερα (Advanced Driver Monitoring System), σχεδιασμένο να ανιχνεύει σημάδια κόπωσης και απόσπασης προσοχής του οδηγού, ενισχύοντας την ενεργητική ασφάλεια.

Παράλληλα, η λειτουργία υποβοήθησης στάθμευσης έχει αναβαθμιστεί με τη νέα digital κάμερα οπισθοπορείας υψηλής ευκρίνειας, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα εικόνας και προσφέροντας πιο ακριβή και λεπτομερή απεικόνιση του περιβάλλοντος κατά τους ελιγμούς.

Νέος είναι και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,3’’, αλλά και το σύστημα πολυμέσων openRlink με οθόνη αφής 10,4’’, Google built-in & πλοήγηση.

Το νέο Renault Captur Eco-G turbo 120 είναι άμεσα διαθέσιμο από €22.700, ενώ πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Renault Captur Eco‑G turbo 120 hp