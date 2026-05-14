«Πιθανός αντικαταστάτης του Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα ο Ναβάρο»

Η παραμονή του Τσάβι Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα μόνο σίγουρη δεν είναι και ο Ίμπον Ναβάρο είναι στα υπόψιν των Καταλανών.

Όπως αναφέρει το «diariosur», το να συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα ο Πασκουάλ δεν είναι δεδομένο, με τους ιθύνοντες της ισπανικής ομάδας να εξετάζουν περιπτώσεις προπονητών σε περίπτωση που αποχωρήσει.

Στην κορυφή της λίστας μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι ο Ίμπον Ναβάρο, που έχει εξαιρετικές σεζόν με τη Μάλαγα, αλλά φέτος αποκλείστηκε στον ημιτελικό του Basketball Champions League από την ΑΕΚ.

Ο Ναβάρο ωστόσο μετράει δύο κατακτήσεις της διοργάνωσης τα προηγούμενα χρόνια και είναι στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα για να αντικαταστήσει τον Πασκουάλ σε περίπτωση αποχώρησής του το καλοκαίρι.