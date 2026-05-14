Έλον Μασκ κατά Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσεια: Ατιμάζει τον Όμηρο, προσβάλλει τους Έλληνες

Ο Έλον Μασκ επανήλθε με νέα δημόσια επίθεση προς τον Κρίστοφερ Νόλαν και τη φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας και δεν εμφανίστηκε... καθόλου ψύχραιμος.

Μέσα από αναρτήσεις στην πλατφόρμα X, ο επιχειρηματίας επέκρινε τις επιλογές casting της ταινίας, εκφράζοντας την άποψη ότι ο σκηνοθέτης απομακρύνεται από την παραδοσιακή εικόνα των χαρακτήρων του ομηρικού έπους. Τονίζει δε ότι προσβάλλει τους Έλληνες και ατιμάζει τον Όμηρο.

Όπως γράφει το unboxholics.com, στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε η επιλογή της Lupita Nyong’o για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Time, η βραβευμένη ηθοποιός θα ενσαρκώσει τόσο την Ελένη όσο και την Κλυταιμνήστρα. Ο Μασκ σχολίασε ότι ο Νόλαν προσαρμόζει δημιουργικά το έργο με στόχο την απόσπαση βραβείων και τη συμμόρφωση με τις σύγχρονες απαιτήσεις εκπροσώπησης στο Χόλιγουντ.

He wants the awards — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2026

Παράλληλα, επέκρινε και τη συμμετοχή του Έλιοτ Πέιτζ στην παραγωγή, συνεχίζοντας μια γενικότερη δημόσια αμφισβήτηση των επιλογών του σκηνοθέτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ στρέφεται κατά της ταινίας, καθώς ήδη από τον Φεβρουάριο είχε δηλώσει ότι ο Νόλαν «έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Η νέα κινηματογραφική «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.