Έλον Μασκ κατά Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσεια: Ατιμάζει τον Όμηρο, προσβάλλει τους Έλληνες

Μέσα από αναρτήσεις στην πλατφόρμα X, ο επιχειρηματίας επέκρινε τις επιλογές casting της ταινίας, εκφράζοντας την άποψη ότι ο σκηνοθέτης απομακρύνεται από την παραδοσιακή εικόνα των χαρακτήρων του ομηρικού έπους. Τονίζει δε ότι προσβάλλει τους Έλληνες και ατιμάζει τον Όμηρο.
Όπως γράφει το unboxholics.com, στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε η επιλογή της Lupita Nyong’o για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Time, η βραβευμένη ηθοποιός θα ενσαρκώσει τόσο την Ελένη όσο και την Κλυταιμνήστρα. Ο Μασκ σχολίασε ότι ο Νόλαν προσαρμόζει δημιουργικά το έργο με στόχο την απόσπαση βραβείων και τη συμμόρφωση με τις σύγχρονες απαιτήσεις εκπροσώπησης στο Χόλιγουντ.
Παράλληλα, επέκρινε και τη συμμετοχή του Έλιοτ Πέιτζ στην παραγωγή, συνεχίζοντας μια γενικότερη δημόσια αμφισβήτηση των επιλογών του σκηνοθέτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ στρέφεται κατά της ταινίας, καθώς ήδη από τον Φεβρουάριο είχε δηλώσει ότι ο Νόλαν «έχει χάσει την ακεραιότητά του».
Η νέα κινηματογραφική «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.