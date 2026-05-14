Το είπε ο Πελίνκα: «Ο Ριβς μας ξεκαθάρισε πως θέλει να μείνει στους Λέικερς»

Ο Ρομπ Πελίνκα ανέφερε πως ο Όστιν Ριβς έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αποκλείστηκαν από τα play-offs από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έτσι έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν τα πλάνα τους για το καλοκαίρι.

Μεγάλο ερωτηματικό αποτελεί το μέλλον του Όστιν Ριβς. Ο παίκτης αναμένεται να κάνει opt-out και να ψάξει για ένα καλύτερο συμβόλαιο ως free agent. Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό επιθυμεί να το βρει στο ΛΑ.

Κατά την διάρκεια της exit interview που παραχώρησε, ο Ρομπ Πελίνκα μίλησε για τον Ριβς και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ξεκίνησε το ταξίδι του εδώ ως Λέικερ και έκανε ξεκάθαρο σε εμάς ότι θέλει να συνεχίσει το ταξίδι του ως Λέικερ».

Μάλιστα, θυμίζουμε πως το «Athletic» αναφέρει ότι ο Λούκα Ντόνστιτς θέλει να συνεχίσει με συμπαίκτη τον Ριβς και τόνισε στην διοίκηση πως δεν θέλει να παραχωρηθεί ο Αμερικανός για κάποιον άλλον αστέρα, ούτε καν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.