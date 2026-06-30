Σε ένα ματς με απίθανη εξέλιξη, το Μαρόκο νίκησε την Ολλανδία στα πέναλτι και πήρε την πρόκριση για τους «16» του Μουντιάλ!

Σαϊμπάρι, γκολ, και το Μαρόκο έφυγε για την επόμενη φάση!

Το σύνολο του Μοχάμεντ Ουχαμπί με καλύτερο ποδόσφαιρο από την Ολλανδία και σπουδαίες στιγμές καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα, πήρε την πρόκριση στα πέναλτι με 2-3 μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και θα αντιμετωπίσει στους «16» του Μουντιάλ τον εκ των διοργανωτών Καναδά.

Κάκιστη εικόνα από την ομάδα του Κούμαν που είχε... μισή φάση σε όλο το παιχνίδι πέραν του γκολ από τον Γκάκπο, με τον Φερμπρούχεν να κάνει ηρωική εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια αλλά να μην είναι αρκετή.

Μετά από ένα νωθρό πρώτο εικοσάλεπτο οι Μαροκινοί ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι με την κεφαλιά του Ελ Κανούς που ανάγκασε τον Φερμπρούχεν σε μία μεγάλη επέμβαση, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο τερματοφύλακας της Μπράιτον σταμάτησε το πολύ δυνατό σουτ του Χακίμι.

Ένα λεπτό πριν το φινάλε του πρώτου μέρους ήρθε η πρώτη φάση για την Ολλανδία, με την «οβίδα» του Φαν Ντε Φεν να πηγαίνει πάνω στον Μπούνου, ενώ πριν λήξει το ημίχρονο οι Αφρικανοί είχαν σπουδαία στιγμή με τον Σαϊμπάρι, ο οποίος δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα προ κενής εστίας στα δίχτυα, όντας μισό... εκατοστό πίσω από αυτήν.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους το Μαρόκο συνέχισε στις μεγάλες ευκαιρίες, καθώς το σουτ του Χακίμι στο 52' σταμάτησε στο δοκάρι, με τον... άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου να επιβάλλεται γι' ακόμη μία φορά.

Πιο συγκεκριμένα, στο 72ο λεπτό, ο Γκάκπο βρέθηκε σε θέση βολής μετά την προσπάθεια του Σόμερβιλ σκόραρε για το 1-0, πανηγυρίζοντας με δάκρυα στα μάτια λόγω της αποβολής της συζύγου του, σε μία πολύ δυνατή στιγμή της διοργάνωσης.

Το Μαρόκο όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο 91' ο Ταλμπί έκανε μία φανταστική σέντρα και ο Ντιόπ με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Φερμπρούχεν, φέρνοντας την απόλυτη ισορροπία στον αγώνα σε ένα καθοριστικό σημείο και στέλνοντας το ντέρμπι στην παράταση.

To έξτρα ημίωρο επεφύλασσε μόνο μια στιγμή, πραγματικά μεγάλη, όταν ο Ραχίμι βρέθηκε φάτσα με το γκολ στο 96' και ο Φερμπρούχεν πραγματοποίησε μία από τις σπουδαιότερες επεμβάσεις του Μουντιάλ, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε εκείνο το σημείο.

Κάπως έτσι, το ματς οδηγήθηκε στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, ο Κοπμάινερς ξεκίνησε εύστοχα, οι Ελ Αϊναουί και Κλάιφερ σημάδεψαν δοκάρι, Ραχίμι (με μεγάλη δόση τύχης), Βέγκορστ και Ταλμπί βρήκαν δίχτυα, ο Τίμπερ έστειλε την μπάλα απελπιστικά άουτ, ο Χακίμι έκανε και αυτός με την σειρά του δοκάρι (το τρίτο στην διαδικασία!), ο Μπόνου σταμάτησε τον Σόμερβιλ και ο Σαϊμπάρι όντας ψύχραιμος στο πιο κρίσιμο πέναλτι, σκόραρε για το τελικό 2-3 στη ρωσική ρουλέτα και χάρισε στο Μαρόκο μία τεράστια πρόκριση.

Αναλυτικά η διαδικασία:

Κοπμάινερς (Ολλανδία): 1-0

Ελ Αϊναουί (Μαρόκο): δοκάρι

Κλάιφερτ (Ολλανδία): δοκάρι

Ραχίμι (Μαρόκο): 1-1

Βέρχολστ (Ολλανδία): 2-1

Ταλμπί (Μαρόκο): 2-2

Τίμπερ (Ολλανδία): άουτ

Χακίμι (Μαρόκο): δοκάρι

Σάμερβιλ (Ολλανδία): απόκρουση

Σαϊμπάρι (Μαρόκο): 2-3

Ολλανδία (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούγκεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν (87' Χάτο), Ακέ (71' Κοπμάινερς), Χράφενμπερχ (87' Τίμπερ), Ντε Γιόνγκ (110' Ντε Ρουν), Σάμερβιλ, Χάκπο (113' Κλάιφερτ), Μπρόμπεϊ (71' Βέγκχορστ).

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπόνου, Χακίμι, Ντιόπ, Ριάντ (75' Σαλάχ Εντίν), Μαζράουι, Μπουαντί (79' Ελ Μουραμπέτ), Ουναΐ (87' Σμπάι), Ελ Αναουΐ, Ελ Κανούς (87' Ταμπί), Ντίαζ (79' Γιασίν), Σαϊμπάρι.

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