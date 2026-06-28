Ο Τσιριβέγια κερδίζει τον Νίστρουπ και ο Γιάγκουσιτς δείχνει απελευθερωμένος!

Ο Πέδρο Τσιριβέγια ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στην πρωινή προπόνηση σε μία άσκηση τακτικής και κερδίζει τον Νίστρουπ. Ο Γιάγκουσιτς είναι όλο και καλύτερος και δικαιώνει τον Δανό τεχνικό που τον πιστεύει. Αποστολή στην Ολλανδία: Τάσος Νικολογιάννης,

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπλήρωσε μία εβδομάδα προπονήσεων στην Ολλανδία και κάθε μέρα, που περνάει μαθαίνει όλο και καλύτερα τους παίκτες και αυτοί μαθαίνουν τον Δανό τεχνικό.

Στόχος του Νίστρουπ είναι η ομάδα να παίξει, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το ποδόσφαιρο, που θέλει και για αυτό δουλεύει σκληρά στις προπονήσεις και φυσικά να αξιοποιήσει το ρόστερ.

Ενας παίκτης, που πριν αρχίσει η προετοιμασία φαινόταν, ότι μπορεί και να φύγει από την ομάδα, αλλά σε αυτές τις πρώτες ημέρες φαίνεται να κερδίζει τον προπονητή του είναι ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ισπανός μέσος πέρυσι ήταν πολύ καλός για ένα διάστημα, αλλά μετά επηρεάστηκε από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ομάδα στο γήπεδο και όπως και πολλοί άλλοι παίκτες απαξιώθηκε.

Ο Νίστρουπ ήθελε να τον δει στην προετοιμασία, για να αποφασίσει οριστικά τι θα γίνει και αυτές τις πρώτες ημέρες ο Ισπανός μέσος πραγματικά κερδίζει όλο και περισσότερο τον προπονητή του. Το πρωί σε μία άσκηση ανάπτυξης ο Τσιριβέγιε πέρασε και εύστοχα και γρήγορα πολλές πάσες, είτε στην πλάτη της άμυνας , είτε κάθετες και έκανε αυτό, που ακριβώς ζητάει ο προπονητής του από τα χαφ.

Αυτή η ικανότητα του Τσιριβέγια ταιριάζει με το παιχνίδι του Νίστρουπ, ο οποίος βλέπει, ότι ο Ισπανός μέσος μπορεί να του δώσει λύσεις. Αυτή την στιγμή και με την απόδοσή του στις προπονήσεις φαίνεται, ότι ο Τσιριβέγια θα είναι από τους παίκτες, που θα υπολογίζει για τη νέα χρονιά ο Δανός τεχνικός.

Ο ΓΙΑΓΚΟΥΣΙΤΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ!

Ο Γιάγκουσιτς είναι ένας παίκτης, που έδωσε 5 εκ. ευρώ για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός τον περασμένο Γενάρη, αλλά ο Μπενίτεθ δεν τον έβλεπε και δεν τον χρησιμοποιούσε. Ο Νίστρουπ στις πρώτες κουβέντες, που έκανε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού εξέφρασε την απορία του πως αυτός ο παίκτης δεν είχε χρόνο συμμετοχής.

Ο Δανός ξέρει καλά τον Κροάτη μέσο, διότι τον ήθελε στην Κοπεγχάγη τον είχε κάνει scouting και έχει την καλύτερη άποψη για αυτόν. Ο Γιάγκουσιτς είναι ένα κλειστό παιδί, αλλά όσο περνάει ο καιρός λύνεται περισσότερο και βγάζει στο γήπεδο την ποιότητα του με τον προπονητή και τους συνεργάτες του να τον επικροτούν.

Σκοράρει σχεδόν κάθε μέρα στα διπλά, όπως έγινε και σήμερα και χθες(με ωραία σουτ) και παίζει το ίδιο καλά είτε σαν χαφ πίσω από τον επιθετικό, είτε σαν εσωτερικός μέσος στο 4-3-3, είτε και σαν ακραίος δεξιά στο 4-3-3. Η ταχύτητα και η τεχνική του φαίνονται στις προπονήσεις και είναι βέβαιο, ότι θα αποτελέσει ένα από τα βασικά όπλα της ομάδας του Νίστρουπ τη νέα σεζόν.

*Αύριο η ομάδα θα κάνει διπλή προπόνηση και περιμένουμε στην Ολλανδία πρώτα τον Ντε Φράι και μετά τον Ράστοντερ, που θα έρθει την Τρίτη με τον Στέφανο Κοτσόλη.