Ο Λιονέλ Μέσι μπήκε αλλαγή κι έβαλε το... κερασάκι στην τριάρα της Αργεντινής κόντρα στην Ιορδανία (1-3) με ένα ρεκόρ ακόμη ρεκόρ του μάγου, κάνοντας άνετα το 3/3 στον όμιλο. Με το Πράσινο Ακρωτήρι η "αλμπισελέστε" στους "32".

Με την πρωτιά και την πρόκριση στα νοκ άουτ εξασφαλισμένη, η ομάδα του Σκαλόνι είχε την ευκαιρία να πάει χαλαρή στο τελευταίο ματς των ομίλων κόντρα στην ουσιαστικά υποβιβασμένη Ιορδανία που έτσι κι αλλιώς είχε μόνο ελάχιστες μαθηματικές ελπίδες για να περάσει ως 3η. Και τελικά συνέβησαν... απρόοπτα, αντίθετα η "αλμπισελέστε", δίχως τον Λιονέλ Μέσι στην αρχική σύνθεσή της, πανηγύρισε μία πανεύκολη νίκη με 3-1 κι έκανε το 3/3, με την ισοπαλία στο Αυστρία-Αλγερία (3-3) που τερμάτισαν πέντε βαθμούς πίσω της, να τους δίνει επίσης το εισιτήριο για το νοκ άουτ.

Στους "32" η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα έχει εύκολη αποστολή, καθώς θα αντιμετωπίσει τη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, το Πράσινο Ακρωτήρι που προκρίθηκε με 3/3 ισοπαλίες! Οι Αργεντινοί ήταν οι μοναδικοί μαζί με την Γαλλία και το Μεξικό που έκαναν το απόλυτο στους 12 ομίλους.

Την ίδια ώρα ιστορία έγραψε ο Λιονέλ Μέσι που μπήκε αλλαγή στο 60' και στο 80' με ένα πανέξυπνο γκολ-φάουλ έγινε ο πρώτος παίκτης ever που σκοράρει σε επτά διαδοχικά ματς στο Μουντιάλ. Ο ηγέτης της Αργεντινής έφτασε τα 19 γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα, με τα έξι να είναι στη φετινή διοργάνωση, όπου σκόραρε και στα τρία ματς των ομίλων.

Η "αλμπισελέστε" δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιβάλει τον ρυθμό της από το ξεκίνημα, με τον Λο Σέλσο να της δίνει το προβάδισμα από το 19' επίσης με εξαιρετικό χτύπημα φάουλ, ενώ πάλι από στημένο, πέναλτι αυτή τη φορά, ο Μαρτίνες στο 31' έκανε το 2-0.

Παρά την προσπάθεια των Ιορδανών να αντιδράσουν στο β' μέρος, αρκέστηκαν να μειώσουν με τον Αλ Ταμάρι στο 55', αλλά στο φινάλε ήρθε το... κερασάκι από τον Μέσι, που υπέγραψε το τελικό 1-3.

Οι συνθέσεις του αγώνα:

Ιορδανία (Σαλάμι): Αμπουλαίλα, Νασίμπ, Αλ Αράμπ, Αμπού Νταχάμπ, Χαντάντ, Αλ Ρασντάν (76′ Τζαμούς), Αλ Ραγουαμπντέ, Αμπού Ταχά, Φακουρί (46΄Αλ Αμαρντί), Ολβάν, Αζαϊζέχ (46′ Αλ Ταμάρι)

Αργεντινή (Σκαλόνι): Μαρτίνεζ, Οταμέντι, Σενέσι, Ταλιαφίκο, Εζεκιέλ Παλάσιος, Παρέδες, Λο Σέλσο (60′ Αλμάντα), Σιμεόνε (71′ Μπάρκο), Νίκο Παζ (61′ Μακ Άλιστερ), Άλβαρες, Λαουτάρο (60′ Μέσι)

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