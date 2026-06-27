Ένας υπεραθλητής που φέρνει 2-way χαρακτηριστικά στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού

O Μπαντιό είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και ο Θάνος Τσίμπος αναλύει τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού του σε άμυνα και επίθεση, αλλά και το πώς θα χωρέσει στην περιφέρεια της νέας του ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός έκανε την κίνηση ματ και πλήρωσε την ρήτρα του Μπαντιό και τον έκανε δικό του. Έναν παίκτη που είδε από πολύ κοντά στα παιχνίδια των playoff, όπου ήταν ο Ρόμπιν δίπλα στον Μπάτμαν (Μοντέρο). Με 12.8 πόντους στην σειρά και 20 στο πέμπτο παιχνίδι, 5.2 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ, έδειξε για τα καλά σε όλον τον κόσμο ότι ήρθε για να μείνει.

Τι είναι ο Μπαντιό

Παρακάτω θα δούμε τι μπορεί να κάνει ο Μπαντιό σε άμυνα και επίθεση, θα πρέπει πρώτα όμως να ξεκαθαριστεί τι είδους παίκτης είναι. Ο Σενεγαλέζος, λοιπόν είναι ένας playmaking wing, ένας παίκτης δηλαδή που δεν είναι ο βασικός χειριστής της ομάδας του, όμως μπορεί δίπλα στον βασικό, να παίξει και αυτός με την μπάλα στα χέρια. Με λίγα λόγια δεν είναι ο βασικός playmaker μιας ομάδας, αλλά ο παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις ως δευτερεύων χειριστής.

Ένα παιδί που φυσικά το δυνατό του σημείο είναι η άμυνα, καθώς είναι υπεραθλητής, με σώμα που τον βοηθάει, να έχει εξαιρετικά πλάγια βήματα, να χρησιμοποιεί εντυπωσιακά τα χέρια του, ενοχλώντας τον επιθετικό, με το μεγαλύτερο του προσόν να είναι ότι μπορεί να βρίσκεται πάντα μπροστά στον παίκτη που επιτίθεται. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να τον περάσει με ντρίπλα στο ένας εναντίον ενός, αφού είναι τόσο ταχύς που βάζει πάντα το στέρνο του μπροστά στον παίκτη του. Είναι ο αμυντικός που θέλει να βάζει κάθε ομάδα να πιέζει την μπάλα και να προκαλεί δυσφορία και μπέρδεμα στην επιθετική ανάπτυξη.

Ποια είναι τα δυνατά του σημεία σε άμυνα και επίθεση

Πάντα όταν εξετάζουμε έναν παίκτη, πρέπει να βλέπουμε σε ποιο πλαίσιο ήταν ενταγμένος και τι στυλ μπάσκετ έπαιζε η ομάδα του. Η Βαλένθια, που ήταν η έκπληξη της φετινής σεζόν, είναι μια ομάδα που πάνω από το 40% των επιθέσεων της, γινόταν στα πρώτα οκτώ δευτερόλεπτα και οι παίκτες εκτελούσαν χωρίς δισταγμό, χωρίς σκέψη. Όταν δεν γινόταν αυτό, έπρεπε να παίξουν απέναντι σε σεταρισμένη άμυνα, που δεν ήταν και το καλύτερο τους.

Ο Μπαντιό λοιπόν σε αυτήν την ομάδα είχε 11.2 πόντους, με 55.6% στα δίποντα, 33.5% στα τρίποντα και 86.3% στις βολές. Στο παρακάτω γράφημα, βλέπουμε τα προηγμένα στατιστικά του Σενεγαλέζου, που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Επειδή είναι πολύ δυνατός στο αμυντικό κομμάτι, πολύς κόσμος πιστεύει ότι είναι αδύνατος επιθετικά, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο Μπαντιό, έχει τέσσερις βασικούς τρόπους που σκοράρει. Αρχικά, όπως είπαμε και παραπάνω, μπορεί να τρέχει πικ εν ρολ ως δευτερεύων χειριστής, σε ποσοστό 31.4% των κατοχών του, που ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο πίσω μόνο από τον Μοντέρο. Στην κάρτα, δίπλα από τους πόντους ανά κατοχή σε κάθε περίσταση, μπορείτε να δείτε και την αξιολόγηση του, σε σχέση με όλους τους άλλους παίκτες της λίγκας.

Το 0.965 ppp (πόντοι ανά κατοχή) αξιολογείται ως πολύ καλό (Very Good) συγκριτικά με τα άλλα γκαρντ της Ευρωλίγκας και δείχνει την ικανότητα του να παράγει πόντους από τέτοια κατάσταση. Όταν παίρνει το σκριν του ψηλού συνήθως κοιτάζει δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να σουτάρει μετά από ντρίπλα, που δεν είναι καθόλου αποτελεσματικός και αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλει δουλειά και η δεύτερη, να πάει κάθετα στο καλάθι και να τελειώσει την φάση στο στεφάνι. Σε αυτό είναι εντυπωσιακά καλός, αφού έχει ποσοστό 70.2% σε προσπάθειες at the rim, δείγμα και του πόσο αθλητικός είναι, ώστε να τα βάζει με ψηλότερους παίκτες. Μετά το πικ εν ρολ, ακολουθούν οι καταστάσεις catch n shoot. Πρόκειται για φάσεις που παίρνει την πάσα και εκτελεί άμεσα, είτε βρίσκεται σε spot είτε σε κίνηση. Γενικά πολλά ακούγονται για το σουτ του και σίγουρα, δεν είναι ο πιο σταθερός παίκτης σε αυτό, μάλλον θα τον λέγαμε streaky. Όμως σε CnS εκτελεί με 37.5% που είναι λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο, όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι στα ελεύθερα τρίποντα (uncontested), σουτάρει με το πολύ καλό 43.1%. Αυτό σημαίνει ότι αν έχει μια ομάδα που παράγει καλής ποιότητας ελεύθερα σουτ, μπορεί να γίνει πολύ αποτελεσματικός.

Στην Βαλένθια τον είδαμε πολύ σε καταστάσεις iso, όπου ήταν και εκεί πολύ καλός, με 0.982 ppp, σε μια ομάδα όμως που είχε εξαιρετικό spacing και του έδινε ελευθερίες να πάρει πρωτοβουλίες. Τελευταίο, έρχεται το transition, που δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικός (Below Average) όπως γενικά και όλη η Βαλένθια που όμως επειδή έκανε πολλές επιθέσεις τέτοιες σκόραρε αρκετούς πόντους, με μέτριο efficiency.

Στην άμυνα ο Μπαντιό, είναι ο παίκτης που κανένας επιθετικός δεν θέλει να τον δει επάνω του. Ο Κέντρικ Ναν, δεινοπάθησε στην σειρά με την Βαλένθια, με τον Μπαντιό να του βάζει πολύ δύσκολα με την ασφυκτική πίεση του. Όπως φαίνεται και στην κάρτα, ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού, είναι εξαιρετικός στην άμυνα πάνω στον χειριστή πικ εν ρολ (0.744ppp), αφού το σώμα του τον βοηθάει να «γλιστράει» από τα σκριν και να κολλάει στον παίκτη του, ενώ ακόμα και σε αλλαγές με τον ψηλό, είναι εξαιρετικός (0.727ppp).

Ένα από τα σοβαρά θέματα του Παναθηναϊκού την χρονιά που μας πέρασε, ήταν και η άμυνα μακριά από την μπάλα, που οι πράσινοι ήταν από τις χειρότερες ομάδες στην λίγκα. Ο Μπαντιό είναι σπουδαίος σε αυτό το κομμάτι, ξέρει που πρέπει να βρίσκεται, δεν ξεχνιέται και παραμένει κολλημένος πάνω στον παίκτη του. Ο ορισμός του point of attack παίκτη για τον αντίπαλο χειριστή, μεγιστοποιεί μια μεγάλη αδυναμία των πρασίνων πάνω στην πίεση στην μπάλα, που εκτός από τον Σορτς, ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.

Πώς κουμπώνει και τι χρειάζεται

Πλέον ο Παναθηναϊκός μένει να πάρει και έναν άσσο για να κλείσει την περιφέρεια του. Ο Μπαντιό, επειδή δεν είναι δημιουργός, θα πρέπει να παίζει σε σχήματα που θα υπάρχουν παίκτες ικανοί σε αυτό. Είτε μιλάμε για τον Χέιζ-Ντέιβις από το ποστ, είτε για τον Φαλ με πλάτη βαθιά στην ρακέτα, είτε για έναν άσο που θα μοιράζει το παιχνίδι. Ένας εξαιρετικός παίκτης ρόλου, που αν του ζητηθούν συγκεκριμένα πράγματα που είναι στο ρεπερτόριο του, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό γρανάζι για την λειτουργία του Παναθηναϊκού.

Είναι βέβαιο ότι ο Ομπράντοβιτς θα τρίβει τα χέρια του, καθώς τέτοιοι παίκτες υπό την δική του καθοδήγηση, έχουν ανέβει επίπεδο και ξεκλείδωσαν δυνατότητες που δεν ξέραμε ότι τις είχαν. Ο Μπαντιό θα μπει σε μια ομάδα, που θα έχει τρομερά μεγαλύτερη πίεση για το αποτέλεσμα, δεν θα υπάρχει αυτή η ανεμελιά στο πως θα εκδηλωθούν οι κατοχές, θα πρέπει να μάθει να σκέφτεται και να διαβάζει το παιχνίδι στην λεπτομέρεια του, γιατί αυτά θα απαιτήσει ο προπονητής του. Έχει όλα τα φυσικά προσόντα, πρέπει να ωριμάσει το παιχνίδι του και να πάρει όσα πιο πολλά μπορεί από το «φροντιστήριο μπάσκετ» του Ομπράντοβιτς.