Απίστευτο ταξίδι πίστης: Οπαδοί της Αργεντινής διένυσαν 8.500 χιλιόμετρα με ποδήλατο για το Μουντιάλ

Η αγάπη για την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέσι οδήγησε τέσσερις φίλους της «Alμπισελέστε» σε ακόμη ένα εντυπωσιακό εγχείρημα, αφού ταξίδεψαν 8.500 χιλιόμετρα με ποδήλατο για να βρεθούν στο Μουντιάλ.

Η ομάδα «Todo a Pedal», που δημιουργήθηκε το 2014 από τον καθηγητή φυσικής αγωγής Λούκας Λεντέσμα, έχει μετατρέψει τα Παγκόσμια Κύπελλα σε ξεχωριστές αποστολές. Μετά τα ταξίδια στη Βραζιλία, τη Ρωσία και το Κατάρ, οι Αργεντινοί ξεκίνησαν φέτος από την Κόρδοβα με προορισμό το Κάνσας Σίτι, διασχίζοντας χώρες όπως η Χιλή, το Περού, ο Ισημερινός και η Κολομβία.

Στη διάρκεια της διαδρομής αντιμετώπισαν ακραίες καιρικές συνθήκες, περνώντας ακόμη και από τις Άνδεις με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους -20 βαθμούς Κελσίου. Παρά τις δυσκολίες, βρήκαν στήριξη από εκατοντάδες ανθρώπους, οι οποίοι τους πρόσφεραν φαγητό, νερό και φιλοξενία.

Ένας από τους τέσσερις αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια στη Γουατεμάλα, καθώς δεν του επετράπη η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υπόλοιποι, όμως, έφτασαν στον προορισμό τους, φωτογραφήθηκαν με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Λιονέλ Σκαλόνι και μέλη της αποστολής, ενώ δεν έχουν χάσει ούτε έναν αγώνα της Αργεντινής στο τουρνουά.

Ευχή τους είναι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους στις 20 Ιουλίου, έχοντας δει την «αλμπισελέστε» να κατακτά το δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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