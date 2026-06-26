Κοντός: «Αν θέλει Μπαντιό ο Ομπράντοβιτς, θα κάνουμε τα πάντα - Γι' αυτό πήραμε Φαλ, κανένα θέμα με Χουάντσο, Όσμαν»

Ο General Manager του Παναθηναϊκού AKTOR σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο Center Fox, μίλησε για όλες τις εξελίξεις στους Πράσινους, την επιστροφή Ομπράντοβιτς, την μεταγραφή Φαλ, την κόντρα με την ΕΟΚ και τις επόμενες κινήσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο GM του Παναθηναϊκού:

Γιατί απέτυχε φέτος ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα: Δεν μπορεί αυτό να αποτυπωθεί σε λίγα λεπτά. Μπορώ να πω ότι είναι δύο τα κομμάτια: το ένα έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό που δεν παίξαμε στο επίπεδο που θέλαμε. Οπότε αυτό το πρίσμα, δεν θα πω ότι πήραμε ακριβώς αυτό που μας αναλογούσε, αλλά το γεγονός ότι καταφέραμε να προηγηθούμε με 2-0 με τη Βαλένθια, θα έπρεπε να τελειώσουμε τη σειρά στο ΟΑΚΑ. Από την άλλη, μία σειρά ατυχιών έπαιξε τον ρόλο της. Ο Ματίας άργησε να μπει λίγο παραπάνω, ο Κέντρικ έχασε μία εξάδα αγώνων πάρα πολύ σημαντικών και στο τέλος χάσαμε τον εγκέφαλο της ομάδας, τον Σλούκα. Το να μην έχεις τον Κώστα σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικά στα ματς που επιστρέψαμε στο ΟΑΚΑ, ως προς τη διαχείριση και του αγωνιστικού και των συναισθημάτων της ομάδας, εκεί χρειάζεσαι την εμπειρία του. Σε όλους τους μεγάλους τελικούς που έπαιξε από την μέρα που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, ήταν ο παίκτης που αποφάσισε στο τέλος της ημέρας για να κερδίσουμε ή να προκριθούμε.

Για τη διαιτησία σε Ευρωλίγκα και Ελλάδα κι αν έπαιξε ρόλο: Εμείς οφείλουμε να κοιτάμε τον εαυτό μας, αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι για να γινόμαστε καλύτεροι. Η διαιτησία είναι ένας παράγοντας του παιχνιδιού που πάρα πολλές φορές παίζει τον ρόλο του. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που βλέπουν μπάσκετ, καταλαβαίνουν. Είναι κάποια πράγματα που δεν κρύβονται και δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα ο κόσμος κατάλαβε πάρα πολλά. Στην Ευρωλίγκα υπήρξαν κάποια παιχνίδια που αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός, όπως κι άλλες ομάδες. Όλοι είδαν τι συμβαίνει, όλα είδαν κάποια παράλογα πράγματα. Όμως, με όποιες συνθήκες, φτάσαμε σε ένα σημείο να διεκδικούμε στο ένα σουτ νίκες ή προκρίσεις κι έπρεπε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και πιο έτοιμοι πνευματικά για να το πετύχουμε.

Για τον Αταμάν: Νομίζω ότι ο Έργκιν άλλαξε τον ρου της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Με την αυτοπεποίθηση και τον αέρα που έχει, μας έπεισε από την πρώτη χρονιά ότι θα πάρουμε την Ευρωλίγκα. Το είχε πει από την πρώτη προπόνηση το '23 στη Σλοβενία και κάποιοι γελούσαν. Κάποιοι στραυροκοπιόντουσαν, όπως ο Σλούκας που δεν του αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Το πέρασε σε όλο τον οργανισμό μέσα, μας οδήγησε όλους μαζί να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Έχει συνδέσει το όνομά του με την ιστορία του Παναθηναϊκού με όλα αυτά που προσέφερε. Υπήρξε φθορά, όπως σε όλες τις έντονες καταστάσεις. Κλήθηκε να διαχειριστεί κάτι πολύ δύσκολο, έχοντας σταθερές βάσεις πάντα στις ομάδες του, χάνοντας τον Λεσόρ για 1,5 χρόνο, νομίζω ότι έχασε μία σταθερά που υπολόγιζε πάρα πολύ. Δεν μπόρεσε αυτό να διορθωθεί. Λεσόρ στην αγορά δεν υπάρχει, οπότε δεν μπορείς να τον αντικαταστήσεις. Κρατάει απόσταση ασφαλείας από τους παίκτες, δεν του αρέσουν τα πολλά-πολλά αλλά είναι δίκαιος. Έφυγε όπως του αρμόζει από τον Παναθηναϊκό

Για το πότε άρχισε να ωριμάζει στο μυαλό του Δ.Γιαννακόπουλου η ιδέα της επιστροφής του Ομπράντοβιτς: Απάντησε ο ίδιος σε αυτό, δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του η ιδέα της επιστροφής του. Οπότε αυτό τα λέει όλα. Η προσέγγιση και τα υπόλοιπα, δεν έχουν τόση σημασία.

Για τον ρόλο της κ.Δέσποινας Γιαννακοπούλου: Θεωρώ ότι ο Ομπράντοβιτς είναι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού και πολύ δεμένος μαζί της, οπότε οτιδήποτε τον συνδέει με την ομάδα, πόσω μάλλον η κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, παίζει τον ρόλο του.

Αν επιστρέψουν Μπατίστ και Διαμαντίδης: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή βιώνει μία συγκλονιστική στιγμή ξανά. Βασικά η συσπείρωση δεν έφυγε ποτέ, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε φέτος, με τη στεναχώρια που δώσαμε στον κόσμο. Σε αυτή τη συσπείρωση και τη νέα σελίδα, όποιος μπορεί να βοηθήσει, είναι ευπρόσδεκτος. Αυτή τη στιγμή αν είχαμε να πούμε κάτι, θα το λέγαμε. Όλος ο σχεδιασμός των ομάδων, έχουν καταστίσει τον προγραμματισμό των ομάδων σιθρού. Ακούγονται τα πάντα, δεν μπορεί κάποια ομάδα να αμυνθεί σε αυτό. Είναι άνθρωποι που έχουν γράψει τεράστια ιστορία, τους λατρεύουμε, αλλά δεν υπάρχει κάτι περισσότερο.

Για τα σενάρια περί Όσμαν και Εφές: Δεν υπάρχει κάτι.

Για το μπάτζετ του Παναθηναϊκού κι αν ανέβει από τα 40 εκατ.: Λίγα λες. Θα γίνει ό,τι καλύτερο από αυτά που θα θελήσει ο προπονητής για να μπορέσουμε να τα φέρουμε εις πέρας και να χτίσουμε την ομάδα όπως την έχει στο μυαλό του.

Για την επιλογή του Φαλ: Το θέμα του διαβατηρίου δεν μας αφορά. Είναι μία διαδικασία που ξεκίνησε πριν έναν χρόνο, καθ' όλα νόμιμη, όντας παίκτης του Ολυμπιακού. Νομίζω τον Φλεβάρη πρέπει να έδωσε κάποιες εξετάσεις. Δεν είχε να κάνει με το διαβατήριο η συζήτηση για τον Φαλ.

Για τη στάση του Παναθηναϊκού με τις ελληνοποιήσεις και την σύγκριση με Ουόκαπ: Δεν σχετίζονται οι δύο περιπτώσεις. Απλώς ο Φαλ, και κάθε Ευρωπαίος πολίτης, έχει κάθε δικαίωμα να υποβάλει τα χαρτιά του, να περάσει κάποιες πολύ σκληρές εξετάσεις που αφορούν την ελληνική γλώσσα και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά εν πάσει περιπτώσει, δεν μας αφορά. Αν ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού από πρόπερσι, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα στήριζε μία τέτοια διαδικασία, για οποιονδήποτε γιατί είναι πάγια θέση. Τώρα ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης αν θέλει να κάνει κάτι, δεν μπορούμε εμείς να του πούμε κάτι. Είναι σαφές ότι τον βρήκαμε Έλληνα και δεν τον κάναμε. Η πιστοποίησή του είναι από τον Μάιο, δεν έχει σχέση με εμάς. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης, που αρέσει στον προπονητή, οπότε δεν είχε να κάνει το διαβατήριο.

Για τον τρίτο ψηλό που θα πάρει ο Παναθηναϊκός: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη απόφαση γι' αυτό. Υπό την έννοια ότι η αγορά είναι στενή σε πολλές θέσεις. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει να γίνει πιο σκληρός συνολικά και να έχει καλούς σουτέρ. Υπάρχει λίστα. Κάθε μέρα δουλεύει εδώ ο προπονητής με τους συνεργάτες του και ό,τι μας πει θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε εις πέρας.

Περί Γκραντ και Ντουμπάι: Αν έρθει ένας παίκτης και πει στον Παναθηναϊκό ότι "θέλω να φύγω", να κάτσουμε να το συζητήσουμε γιατί είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Δεν έχει έρθει κανείς από τους παίκτες μας και δεν είναι καμία σκέψη στο μυαλό μας να φύγει κάποιο από τα παιδιά. Για τον Τζέριαντ δεν έχουμε την παραμικρή όχληση. Για τον Όσμαν επίσης ξέρω ότι είναι πολύ πιθανόν οι τουρκικές ομάδες να τον θέλουν και είναι λογικό.

Για τον Χουάντσο: Η ομάδα που τον θέλει περισσότερο απ' όλες είναι ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι ξεκάθαρο. Η ομάδα που θέλει να είναι ο Χουάντσο είναι ο Παναθηναϊκός κι αυτό είναι επίσης ξεκάθαρο. Μιλάμε για ένα παιδί που πέραν των αγωνιστικών χαρακτηριστικών που κανείς δεν τα αμφισβητεί, έχει όλη τη νοοτροπία που αρμόζει στον Παναθηναϊκό ως παίκτης, αλλά πολύ περισσότερο ως άνθρωπος. Άρα μιλάμε για ένα παιδί που έχει συνδεθεί απόλυτα με όλους, με το κλαμπ. Είναι τιμή να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό και μακάρι να κλείσει την καριέρα του εδώ.

Για τον Τολιόπουλο και το ενδιαφέρον από Άρη-ΠΑΟΚ: Έχει συμβόλαιο ο Βασίλης, είναι ένας παίκτης που έχει αυτή τη διαολεμένη άγνοια κινδύνου. Μπορείς να τον πετάξεις στο γήπεδο σε ένα παιχνίδι στο 39' και να θέλει να πάρει το σουτ. Αυτό δεν το βρίσκεις το χαρακτηριστικό. Το "αδικήθηκε" μπορούσες εκ των υστέρων να το πεις. Όμως πρέπει να σκεφτούμε τι παίκτες έχει μπροστά του και δίπλα του. Ερχόμενος από τον Άρη, πρώτη χρονιά Ευρωλίγκα, να πάρει εύκολα λεπτά. Ο Αταμάν "φαγώθηκε" να τον πάρουμε. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα "προπονητοκεντρικό" κλαμπ. Δεν υπάρχει προπονητής που θα έλεγε ότι ο Τολιόπουλος "δεν μου κάνει".

Για τον Σορτς: Ήρθε ως ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγκα. Για τους Α-Β λόγους δεν μπόρεσε να παίξει όσο και όπως θα ήθελε, οπότε εξέφρασε και αυτός μία επιθυμία ότι ανεξαρτήτως τι θα γίνει το καλοκαίρι, θέλει να φύγει. Με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάει κι εμάς να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά στην αγορά, γιατί δεν το ζήτησε στις 30 Ιουνίου.

Για το αν είναι ο Μπαντιό ο αντι-Σορτς: Δεν ξέρω αν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, πολύ σκληρό παιδί. Έχει ένα πολύ μεγάλο μπάι άουτ στη Βαλένθια, 1,5 εκατ. Αν αρέσει στον προπονητή και κρίνει ότι είναι αυτό που χρειάζεται, θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Όμως ακόμα όλα θέλουν τον χρόνο τους. Κομμάτι-κομμάτι θα προχωράμε. Δεν αμφισβητείται όμως ότι είναι από τους παίκτες που έκανε τρομερή εντύπωση φέτος στην Ευρωλίγκα.

Για το αν θα κάνει δεύτερη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός ως το τέλος της εβδομάδας: Θα δούμε...

Για τον Μπογκντάνοβιτς: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε τέτοιες κουβέντες τώρα. Είναι στο NBA, προτεραιότητά του είναι το NBA. Καμία ομάδα δεν μπορεί να αμυνθεί πλέον σε όλα αυτά (σ.σ. τα σενάρια). Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τον συγκεκριμένο παίκτη.

Για τους Μπόνγκα και Λάιλς: Δεν υπάρχει κάτι για τους συγκεκριμένους παίκτες. Δεν είναι το τάιμινγκ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι προτεραιότητα και για τους δύο είναι το NBA. Είναι ένα παζλ που βρίσκεται στα χέρια του προπονητή. Δεν ψάχνουμε για δέκα παίκτες. Αν μας ζητήσει κάτι, ξέρουμε ότι ο Δ.Γιαννακόπουλος θα κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να συζητάμε για τον σχεδιασμό μας δημόσια. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα για τον αριθμό των μεταγραφών.

Για τον λόγο που πήγε ο Βαλαντσιούνας στη Ζάλγκιρις κι αν ήταν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό: Ρωτήστε τον... Πέρυσι πάθαμε ένα πατατράκ που έσκασε πάνω μας. Ο παίκτης έμεινε στο NBA. Και φέτος είναι ανάλογη η κατάσταση, την οψιόν του την έχει η ομάδα του. Δεν ξέρω αν έπρεπε να ξαναπάρουμε ένα τέτοιο ρίσκο. Αλλά το κυριότερο είναι το τι θέλει ο προπονητής. Ακολουθούμε κομμάτι-κομμάτι τον σχεδιασμό που έχει γράψει ο προπονητής.

Για τη φημολογία περί Ντόρσεϊ: Δεν το ξέρω. Είναι πολύ unfair για έναν άνθρωπο που δουλεύει στον Παναθηναϊκό να βγει και να μιλήσει για έναν παίκτη που έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Μόνο για να φυτιλιάζουμε τον κόσμο.

Σε δεύτερη ερώτηση για τον Χουάντσο: Δεν είναι ένα παιδί που θα έφευγε ποτέ για να πάει στον Ολυμπιακό. Να άκουγα ότι θα έφευγε να πάει στη Ρεάλ, θα μου έβγαζε νόημα. Άσχετα που εμείς θα θέλαμε να πάρει σύνταξη απευθείας.

Για το αν ο Παναθηναϊκός είναι απέναντι σε ΕΟΚ και Λιόλιο: Εμείς δεν είμαστε απέναντι σε κανέναν, το μόνο που θέλουμε είναι να μην υπάρχει αδικία. Αν κάποιοι είναι απέναντί μας, κακό του κεφαλιού τους. Ελπίζω ότι δεν είναι. Ελπίζω ότι είναι τυχαία γεγονότα και κακές αποδόσεις κάποια πράγματα που δεν γίνονται επί σκοπού. Στην Ομοσπονδία υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια παιδιά που έπαιξαν μπάσκετ και ήταν στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι εύκολο από παίκτης, να διοικήσεις. Άλλο να έχεις τις ικανότητες να παίξεις μπάσκετ κι άλλο να κάνεις διοίκηση. Εγώ επαναλαμβάνω, απέναντι σε κανέναν δεν είμαστε. Αν είναι απέναντί μας κάποιος, είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει λόγο ο Λιόλιος να είναι απέναντί μας. Μία ομάδα με 50 εκατ. μπάσκετ, 15.000 διαρκείας, ο μεγαλύτερος αιμοδότης της Εθνικής. Δεν έχει κανέναν λόγο να είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό και δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι.

Αν ο Μποντιρόγκα και η Ευρωλίγκα είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό: Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος. Πρόπερσι πήραμε την Ευρωλίγκα, πέρυσι στο Final-4, φέτος στο πέμπτο παιχνίδι. Θα κοιτάξουμε αγωνιστικά να ξαναπετύχουμε τα ίδια, χωρίς πολλές δημόσιες τοποθετήσεις.

Για το θέμα των ξένων στο ελληνικό μπάσκετ: Δεν έχουμε ξεκάθαρη θέση, θέλουμε να ακούσουμε όλες τις πλευρές. Η επιθυμία μας είναι να παίζουν τα ελληνόπουλα, δεν έχουμε καταθέσει εμείς κανένα αίτημα για αλλαγή του κανονισμού. Όπως λες εσύ, ο Ολυμπιακός το έχει κάνει. Δική μου άποψη είναι πως θα πρέπει να παίζουν οι ικανοί. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν συμβόλαιο και να πληρώνονται επειδή έχουν διαβατήριο αλλά επειδή είναι καλοί παίκτες.

Για τα σενάρια πώλησης του Παναθηναϊκού από τον Γιαννακόπουλο: Δεν έχω ιδέα και δεν νομίζω ότι με τις κινήσεις που γίνονται έχει φανεί κάτι τέτοιο.

Για την ανανέωση του Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό: Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Είναι ένας προπονητής που έχει προσφέρει τα πάντα στην ομάδα του. Είναι πολύ έντονος χαρακτήρας, το ζει στον υπερθετικό βαθμό. Το αξίζει απόλυτα να είναι εκεί. Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος όμως να κρίνω τον Ολυμπιακό. Υπάρχει σεβασμός στον αντίπαλό μας στην Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη εμείς κυνηγάμε κάτι πολύ μεγαλύτερο, τη Ρεάλ. Στην Ελλάδα όμως είναι ο μεγάλος αντίπαλός μας, δεν θα αγαπηθούμε ποτέ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός, ένα όριο και να μη χτυπάμε κάτω από τις ζώνες. Θέλω να πω κάτι πάνω σ' αυτό: δεν είμαι βέβαια αντικειμενικός γιατί είμαι Παναθηναϊκός από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δεν μου αρέσει το τσουβάλιασμα, δεν είμαστε όλοι το ίδιο, μια ζωή είμαστε των ίσων αποστάσεων. Η όλη τοξικότητα να μένει στις τέσσερις γραμμές, να μην κυνηγιόμαστε.

Για τις επενδύσεις που γίνονται από Άρη, ΠΑΟΚ: Είναι τεράστια η ένεση στο μπάσκετ με την αφύπνιση δύο τεράστιων συλλόγων, του Άρη και του ΠΑΟΚ. Δημιουργεί έναν φοβερό ανταγωνισμό. Είναι ομάδες που ο κόσμος τους τις στήριξε σε κάθε χρονιά που ήταν δύσκολη. Ειδικά ο Άρης είναι ομάδα που στηρίζεται στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει συγκλονιστική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, ο Ηρακλής επίσης έχει κάνει μία πάρα πολύ καλή προσπάθεια.