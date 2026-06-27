Παναθηναϊκός: «Πράσινος» οριστικά και ο Ράστοντερ, υπογράφει την Δευτέρα!

Παίκτης του Παναθηναϊκού μπορεί να θεωρείται πλέον ο Έλμιν Ράστοντερ, αφού το «Τριφύλλι» έφτασε σε συμφωνία με την Τουν. Υπογράφει τετραετές συμβόλαιο την Δευτέρα ο Βορειομακεδόνας φορ.

Ο Παναθηναϊκός είχε «κυκλώσει» την υπόθεση του Έλμιν Ράστοντερ για την θέση του επιθετικού και κατάφερε να φτάσει σε οριστική συμφωνία με την πρωταθλήτρια Ελβετίας, Τουν, προκειμένου να ντύσει τον 24χρονο φορ στα πράσινα.

Η απουσία του από την αποστολή της ομάδας του στο χτεσινό φιλικό είχε ουσιαστικά… προαναγγείλει τις εξελίξεις, με τον Ράστοντερ να υπογράφει την Δευτέρα 4ετές συμβόλαιο με το «Τριφύλλι» και να ενσωματώνεται από την Τρίτη στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.

Το Who is Who

Ο Ράστοντερ δεν έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Ελβετίας και έχει περάσει από τις Ακαδημίες της Ράπι, την Ζυρίχη (μέχρι την Κ21), την Γκρασχόπερς, την Βαντούζ και φυσικά την Τουν. Πρόκειται για έναν υψηλόσωμο (1.91μ.) επιθετικό, ο οποίος είναι ικανός να σκοράρει με αρκετούς τρόπους μέσα από την αντίπαλη περιοχή.

Το καλό του πόδι είναι το δεξί και φυσικά με αυτό απειλεί κυρίως τις αντίπαλες εστίες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει την ευχέρεια να σκοράρει τόσο με το αριστερό, όσο και με το κεφάλι. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι διαθέτει αρκετά ικανοποιητική τεχνική κατάρτιση, που του επιτρέπει να πηγαίνει στο ένας εναντίον ενός και να περνάει τον αντίπαλό του, δημιουργώντας φάσεις για τον εαυτό του (αλλά και τους συμπαίκτες του).

Η ντρίμπλα είναι ένα από τα δυνατά του σημεία και αυτό σπανίζει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και τους σέντερ φορ. Ο Ράστοντερ όμως δεν είναι ο κλασικός επιθετικός της μίας επαφής, αντιθέτως μπορεί να χρησιμοποιήσει το μυαλό του και να αποφύγει με κάθε τρόπο τους αντίπαλους αμυντικούς, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες με τις οποίες θα εκτελέσει απέναντι στον τερματοφύλακα.

Η ταχύτητά του είναι ικανοποιητική, ενώ διαθέτει ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό: υψηλό ποδοσφαιρικό IQ. Οι εκτελέσεις του κατά κανόνα είναι ακριβώς όπως πρέπει, αφού έχει πρώτα… ψαρέψει τον γκολκίπερ. Μπορεί να «σκάψει», μπορεί να αλλάξει απότομα γωνίας, μπορεί να προσποιηθεί και να βρεθεί προ κενής εστίας για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Σε συνδυασμό με το ένστικτο της φάσης, που τον φέρνει πάντα στο κατάλληλο σημείο, γίνεται σαφές ότι διαθέτει ένα αρκετά ελκυστικό πακέτο για την ηλικία του.

Στα 24 του χρόνια, έχει όλα τα περιθώρια να γίνει ακόμα καλύτερος και να καθιερωθεί σε πιο υψηλό επίπεδο. Μέχρι σήμερα μετρά 58 γκολ και 15 ασίστ σε 235 αναμετρήσεις σε συλλογικό επίπεδο, ενώ είναι 9 φορές διεθνής με την Βόρεια Μακεδονία.

Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι δεν χάνει παιχνίδια λόγω τραυματισμών, αφού τις τελευταίες δύο σεζόν έχει απουσιάσει μόλις από 5 αναμετρήσεις. Την σεζόν 2023-24 έχασε 6 ματς και το 2022-23 μόλις 2, με τον ταλαντούχο Βορειομακεδόνα να μένει γενικά μακριά από τραυματισμούς και να βρίσκεται σταθερά στην διάθεση των προπονητών του.

Συνολικά πρόκειται για έναν παίκτη με πολύ καλό «πακέτο», δεδομένης της ηλικίας αλλά και των στοιχείων που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι του. Τα οποία μοιάζουν να ταιριάζουν απόλυτα στη νοοτροπία και την φιλοσοφία που θέλει να εμφυσήσει στο «Τριφύλλι» ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Δείτε τον εν δράσει: