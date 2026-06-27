Ανατροπή στο Ράλι Ακρόπολις: Δεν υπάρχουν στοιχεία για ρίψη πέτρας στο αυτοκίνητο του Κατσόν

Ανατροπή στην υπόθεση με την πέτρα που χτύπησε το αυτοκίνητο του Κατσόν, με την FIA και τη διοργάνωση να εκδίδουν διευκρινιστική ανακοίνωση μετά την εξέταση του οπτικού υλικού από τη Θήβα.

Η επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης:

«Μετά από ενδελεχή επανεξέταση του διαθέσιμου υλικού σχετικά με το περιστατικό που αφορούσε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου με το νούμερο 24 στην ΕΔ7, η FIA και οι διοργανωτές του Ράλλυ Ακρόπολις δεν έχουν εντοπίσει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι η πέτρα πετάχτηκε από θεατή. Το περιστατικό παραμένει υπό εξέταση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό, αναφορές ή πληροφορίες γίνουν διαθέσιμες. Η FIA και οι διοργανωτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κάθε περιστατικό που επηρεάζει την ασφάλεια των αγωνιζομένων με τη μέγιστη σοβαρότητα».