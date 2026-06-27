Ανατροπή στο Ράλι Ακρόπολις: Δεν υπάρχουν στοιχεία για ρίψη πέτρας στο αυτοκίνητο του Κατσόν

Η επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης:
«Μετά από ενδελεχή επανεξέταση του διαθέσιμου υλικού σχετικά με το περιστατικό που αφορούσε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου με το νούμερο 24 στην ΕΔ7, η FIA και οι διοργανωτές του Ράλλυ Ακρόπολις δεν έχουν εντοπίσει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι η πέτρα πετάχτηκε από θεατή. Το περιστατικό παραμένει υπό εξέταση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό, αναφορές ή πληροφορίες γίνουν διαθέσιμες. Η FIA και οι διοργανωτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κάθε περιστατικό που επηρεάζει την ασφάλεια των αγωνιζομένων με τη μέγιστη σοβαρότητα».
Somos terceros en #WRC2 pero el día podría haber acabado muy mal.— Alejandro Cachón (@Cachon_Ale) June 26, 2026
Todo el equipo trabaja muy duro y @borjarozada y yo damos lo mejor que tenemos para que alguien arruine el trabajo de tanta gente así.
Espero que si esto no ha sido accidental, no piséis un tramo más. #WRC2 pic.twitter.com/zJ7xSEo8nR