Τζόκοβιτς: «Τώρα είμαι καλύτερα προετοιμασμένος»

O Nόβακ Τζόκοβιτς θεωρεί ότι είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από ό,τι ήταν στο Roland Garros και περιμένει μια καλή πορεία στο Wimbledon. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

«Νομίζω ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά όσον αφορά τη συνολική φυσική μου κατάσταση», είπε συνέντευξη τύπου ο θρυλικός Σέρβος, που δεν συμμετέχει στη διαμαρτυρία των παικτών για τα prize money και δεν περιόρισε τον χρόνο του με τους δημοσιογράφους. «Πιστεύω ότι είμαι καλύτερα προετοιμασμένος εδώ απ’ ό,τι ήμουν για το Roland Garros. Προφανώς, παίζοντας στο γρασίδι, σε σύγκριση με το χώμα, δεν χρειάζεται να καταβάλεις την ίδια σωματική προσπάθεια. Αυτό είναι καλύτερο για μένα. Πάντα μου άρεσε να παίζω στο γρασίδι. Έχω πολύ καλό ιστορικό και αποτελέσματα εδώ, στο Wimbledon. Αυτό φυσικά μου δίνει μια μεγαλύτερη δόση αυτοπεποίθησης μπαίνοντας στο τουρνουά. Το Roland Garros ήταν σωματικά πολύ εξαντλητικό και απαιτητικό. Οι τρεις αγώνες που έπαιξα διήρκεσαν όλοι σχεδόν τέσσερις ώρες. Ωστόσο, είμαι περήφανος για την προσπάθειά μου. Έχασα στον τρίτο γύρο από έναν αντίπαλο κατά 20 χρόνια νεότερό μου, αλλά πάλεψα μέχρι το τέλος, σχεδόν σε πέντε σετ και σε έναν αγώνα που κράτησε περισσότερες από τέσσερις ώρες».

Και πρόσθεσε: «Φυσικά ίσως δεν ήταν το αποτέλεσμα που αναζητούσα, αλλά η προσπάθεια ήταν εκεί. Άλλωστε, ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην κορύφωση της απόδοσής μου στο Wimbledon, μετά τον τραυματισμό στον ώμο που ουσιαστικά με κράτησε μακριά από το Tour για αρκετούς μήνες. Ήξερα ότι, χωρίς να έχω δώσει επίσημους αγώνες στο Tour και μπαίνοντας σχεδόν απευθείας στο Roland Garros, τα πράγματα θα ήταν αρκετά δύσκολα. Ίσως να ήταν μια υπερβολικά μεγάλη πρόκληση για μένα αυτή τη στιγμή. Και αυτό τελικά συνέβη. Όμως, γνώριζα ότι αυτό θα μου έδινε λίγο περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστώ για το Wimbledon. Επομένως, ελπίζω να έχω μια καλή πορεία εδώ».

«Πηγή έμπνευσης η Σερένα»

Ο Νόλε μίλησε και για την επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στα γήπεδα: «Πάνω απ’ όλα, αυτό που κάνει είναι εμπνευσμένο και πραγματικά επικό. Αυτό ακριβώς της είπα. Πάντα θαύμαζα την καριέρα της, την πορεία της, την ιστορία της. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τη Βίνους. Το να επιστρέφει έπειτα από χρόνια απουσίας από το Tour, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά στο μεταξύ, και να καταβάλλει τόσο μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο για τη δική της ικανοποίηση ή απλώς για να επιστρέψει στο Tour, αλλά και για να δώσει σε όλους εμάς τη χαρά να τη βλέπουμε ξανά στο γήπεδο, τόσο στο μονό όσο και στο διπλό, είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Της είπα ότι, ό,τι κι αν συμβεί, αυτό που κάνει είναι πραγματικά πηγή έμπνευσης για μένα προσωπικά και είμαι βέβαιος ότι το ίδιο ισχύει για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Τη βλέπω στο γυμναστήριο περισσότερο απ’ όσο νομίζω ότι την είχα δει ακόμη και στην ακμή της καριέρας της. Αυτό μου δείχνει ότι θέλει πραγματικά να πετύχει αυτή η προσπάθεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι αξιοθαύμαστη, πραγματικά, η προσπάθεια που καταβάλλει. Φυσικά, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω της και στην επιστροφή της. Εγώ απλώς ελπίζω να το απολαύσει, γιατί το αξίζει πραγματικά. Δημιούργησε κάτι ιστορικό και θρυλικό στην καριέρα της. Αξίζει κάθε χειροκρότημα που πρόκειται να λάβει».

Ο Τζόκοβιτς ξεκινάει τη Δευτέρα (29/6) την πορεία του στο Λονδίνο και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Γίμπνγκ Γου. Αν πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, μπορεί να συναντήσει τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα του τον Ούγκο Γκαστόν.