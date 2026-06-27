Διαβολεμένου: «"Άνοιξε η όρεξη" με την περσινή πορεία, να πάμε τον Πανσερραϊκό ψηλά»

Η Βιβή Διαβολεμένου, μέλος του τεχνικού επιτελείου του Πανσερραϊκού, «φιλοξενήθηκε» στο του ΕΟΚ WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την περσινή πορεία του Πανσερραϊκού: «Ο Πανσερραϊκός πέρυσι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός, ήθελε να είναι μέσα στις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος και το κατάφερε. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο και κομβικό σημείο που επετεύχθη αυτό, με πολλή δουλειά, πολύ σεβασμό και πολλή προσοχή. Εκτός αυτού, ο Πανσερραϊκός δεν ήθελε μόνο να έρθει στην Α1 αλλά και να παραμείνει και νομίζω σιγά-σιγά “χτίστηκε” όλο αυτό».

Για το τι είναι αυτό που έχει φέρει την ομάδα ως εδώ: «Πιστεύω ότι υπάρχει πάθος απ’ όλες τις πλευρές, τη διοίκηση, το προπονητικό team και φυσικά τις αθλήτριες. Νομίζω ότι όλο αυτό “δέθηκε” καλά, με μπροστάρη φυσικά τον κόουτς Κεραμιδά, μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ γυναικών και όχι μόνο. Οπότε, η δοκιμασμένη “συνταγή” με τον κόουτς συνεχίστηκε και σιγά-σιγά μπήκαν και άλλα θεμέλια».

Για την προετοιμασία τις ομάδας ενόψει της νέας χρονιάς: «Έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Η διοίκηση θα προχωρήσει στις ανακοινώσεις για το ποιες αθλήτριες ήρθαν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα και φέτος, χρειάζεται όμως πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να γίνουν μια ομάδα όλες, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να γίνει αυτό. Να πω κάπου εδώ ότι η διοίκηση δίνει όλα τα εφόδια στους προπονητές και τις αθλήτριες ώστε να δουλεύουν και να μη σκέφτονται τίποτ’ άλλο. Είναι μεγάλο προσόν αυτό για μια ομάδα, να μην ασχολείται με τίποτα άλλο παρά μόνο με αυτό που πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο. Έχουμε φυσικά και τον κόσμο μας, που κάθε Κυριακή γέμιζε το γήπεδο και ήταν ένα μεγάλο “όπλο” αυτό για την ομάδα. Φέτος είναι και η Ευρώπη, οπότε θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Στην επαρχία όταν υπάρχει μια τέτοια ομάδα όλη η πόλη ζει για αυτό. Ο κόσμος είναι πάντα δίπλα στην ομάδα και αυτό είναι και μια από τις μεγάλες επιτυχίες της διοίκησης, το ότι έχει καταφέρει να φέρει όλον αυτόν τον κόσμο κοντά στην ομάδα».

Για τους στόχους της ομάδας: «Καταρχάς, οι άνθρωποι του Πανσερραϊκού, από τον πρόεδρο μέχρι τον οποιοδήποτε είναι μέσα στο ΔΙοικητικό Συμβούλιο, έχουν όραμα. Μην ξεχνάμε ότι ο Πανσερραϊκός είχε βάλει ως στόχο την παραμονή του στην Α1 και η ομάδα κατάφερε και βγήκε Ευρώπη. Οπότε, αυτό έδωσε δύναμη και ώθηση να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι και να κάνουν παραπάνω πράγματα. Θεωρώ ότι η ομάδα λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα, γιατί αυτό με το οποίο ασχολούμαστε είναι μόνο το μπάσκετ. Όλα τα εξωαγωνιστικά τα προσφέρει άψογα η διοίκηση και δεν υπάρχουν άλλες σκέψεις. Υπάρχουν 3-4 άνθρωποι, ο κύριος Παναγιώτου, ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Κηπουρός με τον κύριο Καντάφη, οι οποίοι “τρέχουν” πάρα πολύ ωραία αυτό το concept και εμείς ασχολούμαστε μόνο με το τι θα κάνουμε με το μπάσκετ».

Για το ότι ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα: «Είμαστε τυχεροί γιατί στις Σέρρες υπάρχει και η ποδοσφαιρική ομάδα, που αυτή είχε οργανωμένους οπαδούς. Αυτοί “αγκάλιασαν” την ομάδα μπάσκετ γυναικών. Επίσης, γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από κάτω, με τις ακαδημίες οι οποίες σχεδόν το 70-80% είναι μέσα στο γήπεδο όταν αγωνίζεται η ομάδα. Αγόρια και κορίτσια μαζί με τους γονείς τους, είναι και μια έξοδος αυτή για τους ανθρώπους της επαρχίας. Εγώ πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε και μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου. Αφήσαμε τα διαπιστευτήρια και είναι σαν να τους “ανοίξαμε” την όρεξη».

Για το όραμα με τις ακαδημίες: «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έρθουν τα παιδιά στο γήπεδο. Θέλουμε να έρθουν και άλλα παιδιά. Στην επαρχία όταν γίνεται μια επιτυχία το αποτύπωμα είναι πιο γρήγορο και εμείς αυτό προσπαθούμε να το αποτυπώσουμε σε παιδιά, να δούμε περισσότερα στις ακαδημίες. Αυτό είναι κάτι που θέλει να πετύχει η διοίκηση. Από την εμπειρία μου, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή προσέλευση στις ακαδημίες μας».

Για την Λίτσα Κουντουρά και τον ρόλο της στην ομάδα: «Η Λίτσα είναι ένα παιδί που έχει το μπάσκετ μέσα της και είναι ένα στήριγμα όλων. Είναι μια πολύ μεγάλη μορφή. Είναι μεγάλη χαρά που συνεργάζομαι ξανά μαζί της, γιατί είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν πάλι και σαν συμπαίκτριες».

Για την συνεργασία της με τον κόουτς Κεραμιδά: «Είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε με την Εθνική Νεανίδων, από εκεί “άναψε η φλόγα”. Με τον κύριο Κεραμιδά συνεργαζόμαστε πάρα πολύ ωραία για το καλό της ομάδας για την οποία εργαζόμαστε. Εγώ προσωπικά τον βλέπω σαν έναν φοβερό συνάδελφο, έναν εξαιρετικό προπονητή, αλλά πάνω απ’ όλα έναν υπέροχο άνθρωπο. Είναι ένας άνθρωπος που ακούει, δουλεύει και μπορεί να συνεργαστεί άψογα. Προσπαθούμε το καλύτερο, ό,τι μπορεί να ξεφύγει από τον κόουτς και μπορώ να τον βοηθήσω είμαι δίπλα του. Ό,τι μπορώ να μάθω από τον κόουτς θα το μάθω. Θεωρώ ότι αυτή είναι η επιτυχία, ότι τον βλέπω σαν συνεργάτη μου και νομίζω το ίδιο νιώθει κι αυτός. Έχουμε έναν κοινό στόχο πλέον, να καταφέρουμε να πάμε τον Πανσερραϊκό ψηλά».