«Ο Παναθηναϊκός πληρώνει τη ρήτρα και υπογράφει τον Μπαντιό»

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, οι Πράσινοι είναι έτοιμοι να κάνουν δικό τους τον άσο της Βαλένθια, πληρώνοντας το buy out ύψους 1,5 εκατ. ευρώ!

Δυνατά για την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκαρντ της Βαλένθια κινείται ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Η ιστοσελίδα "encestando.es" μάλιστα θεωρεί τελειωμένη την υπόθεση του Μπαντιό, ενός από τους παίκτες-αποκάλυψη των "νυκτερίδων" στην τρομερή φετινή πορεία τους, έως το Final-4 της Euroleague και φυσικά την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, ο Επτάστερος κυνηγούσε εδώ και εβδομάδες τον 27χρονο άσο και πλέον με την έγκριση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε στο επόμενο βήμα και πληρώνει το buy out ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που είχε στο συμβόλαιό του για να τον ντύσει στα πράσινα. Παράλληλα όμως διακρίνεται ιδιαίτερα για τη σκληράδα του και την αμυντική του προσήλωση, συγκεντρώνοντας ένα από τα πλέον ελκυστικά πακέτα της αγοράς.

Ο Μπαντιό προέρχεται από μία εκπληκτική σεζόν, μετρώντας 11,2 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μ.ο. στα 40 ματς της Euroleague ποου αγωνίστηκε, ενώ σούταρε με 54% στα δίποντα και 33% στα τρίποντα.