Ράλι Ακρόπολις: Διευρύνει τη διαφορά από Fourmaux ο Armstrong-Συνεχίζει πρώτος ο Neuville

Ο Jon Armstrong με το Ford Puma Rally1 της M-Sport σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο!

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ιρλανδός οδηγός κερδίζει ειδική του WRC και αυξάνει τη διαφορά του από τον Adrien Fourmaux στη μάχη της τρίτης θέση της γενικής κατάταξης. Ο Thierry Neuville εξακολουθεί να προηγείται στον αγώνα, αλλά ο Sebastien Ogier ακολουθεί μόλις 9,3 δλ. πίσω του.

#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN

«Δεν ήταν πολύ σκληρή ειδική, δεν είναι εύκολο να αποκτήσεις καλή αίσθηση του αυτοκινήτου στο μπόσικο χώμα».

#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON

«Έστω και ένα αυτοκίνητο μπροστά κάνει τη διαφορά, έχω περισσότερη πρόσφυση. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι για τον Elfyn».

#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON

«Η προσέγγισή μου είναι ίδια όπως στις υπόλοιπες ειδικές. Προσπαθώ να αποφύγω τα κλαταρίσματα και να επιβιώσω».

#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN

«Υπήρχε μια πέτρα και δεν μπόρεσα να την αποφύγω. Έχασα χρόνο πριν το σέρβις και τώρα ακόμα περισσότερο».

Σταμάτησαν για αλλαγή ελαστικού.

#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS

«Δεν παρακολουθώ τόσο πολύ τους άλλους. Επικεντρωνόμαστε σε εμάς. Προσπάθησα να αποφύγω τα προβλήματα στο σκληρό κομμάτι».

#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA

«Πολύ σκληρή ειδική, εύκολο να κάνεις το λάθος».

#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE

«Δεν ήθελα να πιέσω τα ελαστικά. Δύσκολο να καταλάβεις το όριο, έχασα κάπως την αυτοπεποίθησή μου στο τελευταίο κομμάτι. Δεν πίεσα, οδήγησα προσεκτικά».

#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE

«Νόμιζα πως είμαι αρκετά προσεκτικός, προσπάθησα να κρατήσω καθαρή γραμμή. Χτύπησα μια πέτρα στην αρχή και φοβήθηκα».

#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA

«Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε, αλλά είναι δύσκολο, δεν έχουμε καθόλου καλή πλευρική πρόσφυση».

#55 Joshua MCERLEAN - Eoin TREACY

«Καλή δουλειά Jon! Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια».

#22 Mārtiņš SESKS - Renārs FRANCIS

«Είναι καλό για την ομάδα [η επίδοση του Armstrong]. Προσπάθησα να προφυλάξω τα ελαστικά, ίσως ήμουν πολύ προσεκτικός».

#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE

«Χάσαμε την υδραυλική υποβοήθηση 5 χιλιόμετρα πριν το τέλος της ειδικής. Θα είναι δύσκολα τώρα, στις επόμενες δύο ειδικές».