Οριστικό τέλος από το Μιλάνο για Μεσίνα - Παρελθόν και από τη διοίκηση

Κλείνει οριστικά ο κύκλος του Μεσίνα στην οικογένεια της Αρμάνι Μιλάνο

Ο Έτορε Μεσίνα αποτελεί οριστικά παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο. Έπειτα από την παραίτησή του από τον πάγκο το Νοέμβριο, ο Ιταλός προπονητής κρατούσε ακόμη την διοικητική του θέση στην ομάδα, όμως σήμερα, Παρασκευή, γνωστοποίησε στο συμβούλιο των μετόχων της EuroLeague την απόφαση του να απομακρυνθεί και από αυτή.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται, έπειτα από επτά σεζόν η συνεργασία του με την ιταλική ομάδα. Σε αυτή την περίοδο ο σύλλογος κατέκτησε δέκα τίτλους, με τέσσερα πρωταθλήματα Ιταλίας, όμως δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει την υπέρβαση στην EuroLeague, που ήταν και το μεγάλο ζητούμενο