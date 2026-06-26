«Τελειώνει» του Αθανασίου - Παρών στην «πρώτη»  του ΟΦΗ στις 6 Ιουλίου

Πρόθεση των Κρητικών είναι η απόκτηση με μεταγραφή του 29χρονου αριστερού μπακ.

Τα τυπικά απομένουν για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Νίκου Αθανασίου στον ΟΦΗ.

Ο 29χρονος αριστερός μπακ δεν θα είναι στην «πρώτη» του Ολυμπιακού όπου ανήκει, ο Χρήστος Κόντης θέλει την παραμονή του στην ομάδα και έπειτα από τις συζητήσεις που έγιναν, απομένουν μόνο τα τυπικά.

Όπως όλα δείχνουν ο Αθανασίου θα είναι παρών στις 6 Ιουλίου, στην «πρώτη» της ομάδας για τη νέα χρονιά.

Όσον αφορά το καθεστώς της παραμονής πρόθεση της ομάδας δεν είναι μόνο η ανανέωση του δανεισμού του αλλά και με μεταγραφή, κάτι που δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα.