Πρόβα με Σαμπαλένκα η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την προετοιμασία της για το Wimbledon και σήμερα είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της κόντρα στην Αρίνα Σαμπαλένκα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

Η 30χρονη Ελληνίδα προπονήθηκε για περίπου δύο ώρες με την κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, που θα κυνηγήσει στο Λονδίνο τον πέμπτο major τίτλο της καριέρας της και θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στη Τεοντόρα Κόστoβιτς.

Η Μαρία, από την πλευρά της θα τεθεί αντιμέτωπη με την Κλάρα Τάουσον από τη Δανία (Νο.25), φιλοδοξώντας να ξεπεράσει φέτος τον «σκόπελο» του τρίτου γύρου, όπου έχει σταματήσει τέσσερις φορές.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει στο πλευρό της τον Τομ Χιλ, που επέστρεψε στην ομάδα μετά από ολιγοήμερη άδεια ύστερα από το Roland Garros.