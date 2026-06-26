«Καμπανάκι» από Κλοπ στην Γερμανία

Έντονος προβληματισμός στη Γερμανία για την ήττα από το Εκουαδόρ με 2-1, στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Η ήττα της Γερμανίας με 2-1 από το Εκουαδόρ στην τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου μπορεί να ήταν αδιάφορη βαθμολογικά, ωστόσο προκάλεσε προβλημσατισμό.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, σχολίασε την αναμέτρηση ως αναλυτής και άσκησε αυστηρή κριτική στην εικόνα της ομάδας του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Όπως ανέφερε, μετά το 12ο λεπτό η ομάδα έχασε τη δημιουργικότητά της και δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά, ενώ επέκρινε και την αμυντική της λειτουργία, σημειώνοντας ότι έπαιζε πολύ χαμηλά στο γήπεδο, σαν να βρισκόταν σε προπόνηση.

«Πολλά πράγματα δεν λειτούργησαν. Με αυτή την εικόνα δεν έδειχνε ότι θα περάσουμε εύκολα τους επόμενους γύρους», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο νυν επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της Red Bull στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της νοοτροπίας. «Πρέπει να συνδυάζουμε την ποιότητά μας με μια εξαιρετική αγωνιστική νοοτροπία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό το στοιχείο έλειψε απέναντι στο Εκουαδόρ, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Απολύτως».

Παράλληλα, ζήτησε από τη Γερμανία να ανεβάσει σημαντικά την ένταση στο παιχνίδι της. «To Eκουαδόρ έπαιξε με πολύ μεγαλύτερο πάθος, γιατί πάλευε για την παραμονή του στη διοργάνωση. Εμείς οφείλουμε τουλάχιστον να ανταποκρινόμαστε στην ίδια ένταση», τόνισε.

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ στάθηκε και στα πολλά λάθη στη διαχείριση της μπάλας. «Η απώλεια κατοχής είναι πάντα πρόβλημα, όμως όταν συμβαίνει σε επικίνδυνες ζώνες γίνεται καταστροφική», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις μονομαχίες του κέντρου, λέγοντας ότι «κυριάρχησαν ολοκληρωτικά στη μεσαία γραμμή» υπογράμμισε.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€