Ράλι Ακρόπολις: Συνεχίζει πρώτος ο Neuville-Παραμονεύει δεύτερος ο Ogier-Κλατάρισμα για Armstrong

O Thierry Neuville πήρε την ε.δ., αλλά ο Sebastien Ogier εξακολουθεί να είναι δεύτερος γενικής, με διαφορά 10,1 δλ.

O Jon Armstrong στάθηκε πολύ άτυχος, καθώς είχε κλατάρισμα και απώλεια δύναμης κινητήρα. Έτσι, ο Adrien Fourmaux ανεβαίνει πλέον στην τρίτη θέση, μπροστά από τον Joshua McErlean.

#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN

«Προσπάθησα να κάνω ένα σταθερό και καθαρό πέρασμα».

#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON

«Είναι καλύτερα από το πρωινό πέρασμα. Προσπάθησα να προφυλάξω τα ελαστικά, γιατί στην επόμενη ειδική είναι σημαντικό να έχουμε τα ελαστικά σε καλή κατάσταση».

#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON

«Δεν έχω ελαστικά. Ακολουθώ το ένστικτό μου, την στρατηγική μου».

#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN

«Ακολούθησα καθαρές γραμμές, ένιωθα πολύ αργός στην ειδική. Δεν έχουμε ελαστικά, ελπίζω να τα καταφέρουμε να φτάσουμε στο σέρβις».

#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS

«Είναι σκληρή ειδική, προσπάθησα να προφυλάξω τα ελαστικά».

#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA

«Προσπάθησα να κάνω καλή διαχείριση των ελαστικών, όσο μπορούσα».

#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE

«Ήταν εντάξει, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προστατεύσεις τα ελαστικά. Σε κάποια σημεία πήγαινα γύρω από τις πέτρες. Θα ήταν δύσκολο με κάποιο κλατάρισμα. Στο τελευταίο κομμάτι πίεσα περισσότερο».

#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE

«Είχαμε κλατάρισμα εμπρός δεξιά και χάσαμε ταυτόχρονα τη δύναμη του κινητήρα».

Σταμάτησαν για αλλαγή ελαστικού.

#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA

«Προστάτευσα τα ελαστικά, έχουμε μία ακόμα ειδική. Είναι δύσκολο να υπολογίσεις την ιδανική ταχύτητα που πρέπει να κινηθείς».

#55 Joshua MCERLEAN - Eoin TREACY

«Είναι δύσκολο να διαχειριστείς τα ελαστικά. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην τελευταία ειδική, αλλά πιστεύω ότι θα είναι δύσκολα».

#22 Mārtiņš SESKS - Renārs FRANCIS

«Ήταν πολύ δύσκολα, αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο εδώ».