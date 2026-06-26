Το πήρε απόφαση η Κόμο: Κρατάει τον Νίκο Παζ έναντι 60 εκατομμυρίων!

Η Κόμο πήρε την απόφαση να ενδώσει στις απαιτήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης και θα δώσει 60 εκατομμύρια για να κρατήσει τον Νίκο Παζ.

Να διατηρήσει στο ρόστερ πάση θυσία τον Νίκο Παζ επιθυμεί η Κόμο, με τους Ιταλούς να ενδίδουν έτσι στις απαιτήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, οι Ιταλοί θα βγάλουν από τα ταμεία τους 60 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον Αργεντίνο, ο οποίος αγωνιζόταν ως στην ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια.

Ωστόσο, η Ρεάλ είχε μία ρήτρα επαναγοράς μόλις για 10 εκατομμύρια, την οποία ενεργοποίησε και αυτόματα έβγαλε ξανά στην αγορά τον Νίκο Παζ ζητώντας τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ για να πει το «ναι».

Έτσι, η Κόμο αποφάσισε να ενδώσει γρήγορα και να μην μπει σε διαπραγματεύσεις με τη Βασίλισσα, καθώς για την απόκτησή του είχε δείξει ενδιαφέρον και η Ίντερ.