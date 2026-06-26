Μεγάλη επιχείρηση στον Ασπρόπυργο για ρευματοκλοπή - Έξι συλλήψεις, ξηλώθηκαν 2,6 χλμ καλωδίων

Εξι άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του ΚΟΚ σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο, από όπου αποξηλώθηκαν 2,6 χλμ καλωδίων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και συμμετείχαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ, της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Τροχαίας, της Δίωξης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, καθώς και drone και αστυνομικός σκύλος.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του ΚΟΚ. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις για οδήγηση χωρίς δίπλωμα, μη χρήση ζώνης, έλλειψη ΚΤΕΟ και άλλες παραβάσεις, ενώ αφαιρέθηκαν 3 άδειες κυκλοφορίας και 14 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Από έρευνες σε οικίες κατασχέθηκαν δύο ηχεία υψηλής ισχύος και μία κυνηγετική καραμπίνα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις ρευματοκλοπές. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν σε αποξήλωση 2.657 μέτρων καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις, ενώ εντοπίστηκαν 28 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε κατοικίες.

Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

Πηγή: cnn.gr