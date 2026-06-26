Κηφισός: Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 26.06.2026 στη Λεωφόρο Κηφισού, όταν ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο διαχωριστικό διάζωμα του δρόμου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον Κηφισό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Η φωτιά δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και σχηματίζονται μεγάλες ουρές, με την κίνηση να είναι ήδη βεβαρημένη σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οπλιστούν με υπομονή, καθώς καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Πηγή: newsit.gr