Το Νορβηγία-Γαλλία έχει 20% πιθανότητες διακοπής λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων

Ο αγώνας Νορβηγίας-Γαλλίας (22:00) για τον 9ο όμιλο στη Βοστώνη, αντιμετωπίζει 20% πιθανότητες να διακοπεί λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L' Equipe».

Όπως είναι γνωστό ο αγώνας της εθνικής Γαλλίας με το Ιράκ (3-0), είχε διάρκεια σχεδόν τέσσερις ώρες λόγω προειδοποίησης για κεραυνούς-ισχυρές καταιγίδες και διακοπή 135 λεπτών, βάση πρωτοκόλλων καιρού στις ΗΠΑ.

«Μια ζώνη καταιγίδων θα περάσει βόρεια της Βοστώνης»,αναφέρεται απο την Γαλλία για τον αγώνα στο στάδιο Gillette στο Φόξμπορο, νότια της Βοστώνης.

«Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ορισμένες βροχές μπορεί να επηρεάσουν την περιοχή, αλλά ο κίνδυνος διακοπής του αγώνα από καταιγίδες φαίνεται πιο περιορισμένος από ό,τι κατά τη διάρκεια του τελευταίου αγώνα, εξήγησε ο Γιγιόμ Σεσέ, παρουσιαστής καιρού για το BFM TV και ιδρυτής της ιστοσελίδας Meteo-villes.com.

Ο αγώνας Νορβηγίας-Γαλλίας έχει επί του παρόντος 20% πιθανότητα διακοπής. Πριν από το Γαλλία-Ιράκ, ο κίνδυνος είχε εκτιμηθεί στο 60%.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€