Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Το μοιραίο χτύπημα κάτω από την καρδιά - Τι δείχνει η ιατροδικαστική

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στην Καλλιθέα μετά την αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων που οδήγησε στην δολοφονία του 15χρονου.

Μια μαχαιριά φαίνεται πως ήταν αρκετή για να στερήσει τη ζωή από το θύμα, η οποία σύμφωνα με την ιατροδικαστική ήταν κάτω από την καρδιά.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης (24.06.2026) στην Καλλιθέα, όπου σημειώθηκε η άγρια δολοφονία του παιδιού κατά τη διάρκεια αιματηρής συμπλοκής στην οδό Μεγαλουπόλεως, μπροστά από πολυκατοικία της περιοχής. Η παρέα ενός 17χρονου που αποτελούσαν μαζί με τον ίδιο από 8 άτομα άρχισε να τσακώνεται λεκτικά με μια άλλη παρέα 3 ατόμων. Τα αίματα γρήγορα άναψαν με αποτέλεσμα, η μικρότερη σε αριθμό παρέα να καλέσει σε ενισχύσεις, λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε ένα μαύρο αυτοκίνητο, από το οποίο αποβιβάστηκαν ο άτυχος 15χρονος και αλλά 4 άτομα. Αμέσως, ξεκίνησε η συμπλοκή με κυνηγητά, γροθιές με χέρια και με πόδια ενώ βγήκε και τουλάχιστον ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος φερόμενος δράστης ανέφερε, ότι έβγαλε το δικό του μαχαίρι, επειδή φοβήθηκε ότι ο 15χρονος θα τον τραυμάτιζε πρώτος. Ο ανήλικος φέρεται να παραδέχθηκε πως μετά το αιματηρό περιστατικό πέταξε το όπλο σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σημείο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έρευνα, ο άτυχος ανήλικος έφερε ένα τραύμα κάτω από την καρδιά, με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω. Επιπλέον, στα χέρια του δεν εντοπίστηκαν σημάδια πάλης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο ένα μαχαίρι, το οποίο, σύμφωνα με τον 17χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη, δεν ήταν το όπλο του εγκλήματος. Όπως ισχυρίστηκε, μετά τη συμπλοκή το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.

Το μαχαίρι του φονικού δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και δεύτερο μαχαίρι που βρέθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, με βάση τα νέα στοιχεία, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η δολοφονία του 15χρονου να αποτελεί πράξη αντιποίνων.

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις προκειμένου να ρίξουν «φως» στην υπόθεση, ενώ αναζητούν τουλάχιστον 10 ακόμη άτομα που εκτιμάται ότι συμμετείχαν στη συμπλοκή. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί 7 άτομα από την μεγάλη παρέα, τα οποία σήμερα Παρασκευή, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ανηλίκων και σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα.

Το παρελθόν του θύματος

Ο 15χρονος, μετά την δολοφονία του, ταυτοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς ήταν ήδη σεσημασμένος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε συλληφθεί να επιβαίνει σε αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρέθηκε ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, ενώ οδηγός ήταν ένας 19χρονος.

Το θύμα είχε απασχολήσει δύο φορές την αστυνομία, καθώς είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, συγκεκριμένα για ένα μαχαίρι ενώ είχε ξυλοκοπήσει και έναν 16χρονο στην Κηφισιά.

Όπως αποκάλυψε το Live News, ο 15χρονος τον Φεβρουάριο του 2023 είχε ξυλοκοπήσει ένα συνομήλικό του στην Κηφισιά, συγκεκριμένα ήταν μια πολύ μεγάλη παρέα έξω από το Άλσος. Το παιδί που τον είχε καταγγείλει τότε είχε πει ότι ήμουν με την παρέα μου και τότε ο 15χρονος μαζί με 20 ακόμα άτομα «με πλησίασαν, διαπληκτιστήκαμε, και τότε ο 15χρονος σήμερα θύμα με γρονθοκόπησε τρεις φορές τουλάχιστον στο πρόσωπο και μου προκάλεσε πολύ μεγάλα τραύματα».

Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2025 είχε συλληφθεί έπειτα από επεισόδιο, καθώς στην κατοχή του είχε εντοπιστεί μία σιδηρογροθιά.

Επίσης, μόλις 14 μέρες πριν, στις 12 Ιουνίου, κατά τον έλεγχο της αστυνομίας και ενώ βρισκόταν σε όχημα μαζί με έναν φίλο του που ήταν ο οδηγός, στον έλεγχο της αστυνομίας και στο ερώτημα των αστυνομικών αν φέρουν κάτι επικίνδυνο πάνω τους, αρνήθηκαν, ενώ βρέθηκε ότι στο παπούτσι του είχε κρυμμένο ένα πτυσσόμενο μαχαίρι 15 εκατοστών.

«Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Φοβήθηκα ότι θα με χτυπούσε εκείνος», φέρεται να είπε ο 17χρονος. Στην απολογία του, ο 17χρονος υποστήριξε ότι το μαχαίρι βρισκόταν αρχικά στα χέρια του 15χρονου. Όπως φέρεται να είπε, το άρπαξε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και τον τραυμάτισε χωρίς πρόθεση να τον σκοτώσει, αλλά για να τον ακινητοποιήσει.

Πηγή: newsit.gr