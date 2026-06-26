Ρεκόρ προσέλευσης στα... μισά του Μουντιάλ

Η FIFA ανακοίνωσε ότι, παρά το γεγονός ότι η διαδρομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7) βρίσκεται μόνο στα μισά της έχει ήδη καταγράψει την υψηλότερη προσέλευση στην ιστορία με 3.605.357 φιλάθλους.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 έχει γίνει το τουρνουά με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών στην ιστορία της κορυφαίας διοργάνωσης! Αυτό αντανακλά πραγματικά την αγάπη των οπαδών για το όμορφο παιχνίδι και την ικανότητα του ποδοσφαίρου να ενώνει τους ανθρώπους: να γιορτάζουν, να νιώθουν χαρά και να μοιράζονται συναισθήματα που γινόμαστε αδέρφια», ανέφερε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, στο Instagram.

«Η ατμόσφαιρα μέσα στα στάδια και στις 16 πόλεις που μας φιλοξενούν ήταν απίστευτη. Ευχαριστούμε όλους όσους ταξίδεψαν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να ζωντανέψουν αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα καλύτερα έρχονται και θα συνεχίσουμε να σπάμε ρεκόρ, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να διασκεδάζουν και να δημιουργούν αναμνήσεις που θα διαρκέσουν μια ζωή», πρόσθεσε ο Ινφαντίνο.

Το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης κατείχαν επίσης οι ΗΠΑ το 1994 με 3.587.538 θεατές.

Αυτή η διοργάνωση επωφελείται από το γεγονός ότι έχει περισσότερους αγώνες (104) και ομάδες (48), αλλά η μέση προσέλευση είναι επίσης πολύ υψηλή.

Μέχρι στιγμής, οι αγώνες που προσέλκυσαν το μεγαλύτερο κοινό ήταν οι δύο αγώνες με το Μεξικό στο Azteca με 80.824 θεατές και οι αγώνες με τη Βραζιλία και τον Ισημερινό στο Metlife της Νέας Υόρκης με 80.664 θεατές.

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