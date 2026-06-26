Ντμίτρι Μπαρίνοφ: Γιατί οι Ρώσοι αφήνουν ανοιχτή την πόρτα της εξόδου

Η ΑΕΚ διατηρεί ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας με τον διεθνή Ρώσο χαφ, όμως το μεγάλο ερώτημα είναι άλλο: γιατί η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δείχνει διατεθειμένη να συζητήσει για έναν ποδοσφαιριστή που απέκτησε μόλις τον περασμένο Ιανουάριο και του προσέφερε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029;

Με την πρώτη ματιά, η συγκεκριμένη υπόθεση μοιάζει αντιφατική.

Ένας διεθνής Ρώσος μέσος, σε ιδανική ποδοσφαιρική ηλικία, που μετακόμισε από τη Λοκομοτίβ Μόσχας στην συμπολίτισσα ΤΣΣΚΑ πριν από μόλις πέντε μήνες, δύσκολα θα περίμενε κανείς ότι θα έμπαινε τόσο γρήγορα σε μεταγραφική συζήτηση.

Στη Μόσχα, ωστόσο, αντιμετωπίζουν την υπόθεση με διαφορετική λογική.

Οι πληροφορίες από τη ρωσική αγορά αναφέρουν ότι η ΤΣΣΚΑ δεν έχει καμία πρόθεση να «ξεφορτωθεί» τον Μπαρίνοφ.

Τον θεωρεί σημαντικό κομμάτι του ρόστερ της και έναν ποδοσφαιριστή που προσφέρει προσωπικότητα και εμπειρία στον άξονα.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η πόρτα είναι ερμητικά κλειστή. Εφόσον μπορεί να υπάρξει μια win – win εξέλιξη (για το κλαμπ και τον παίκτη) τότε οι Ρώσοι είναι διατεθειμένοι να μπουν σε διαδικασία συζήτησης.

Υπάρχει ακόμη μία παράμετρος που εξηγεί γιατί η υπόθεση παραμένει «ζωντανή». Η απουσία των ρωσικών συλλόγων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αρκετοί ποδοσφαιριστές βλέπουν το μέλλον τους.

Για έναν διεθνή όπως ο Μπαρίνοφ, η επιστροφή σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική αποτελεί έναν παράγοντα που δεν περνά απαρατήρητος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πιέζει για να αποχωρήσει από την ΤΣΣΚΑ.

Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται η ΑΕΚ. Η παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της Ένωσης αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Ο Σέρβος τεχνικός γνωρίζει άριστα τον Ρώσο μέσο από την κοινή θητεία τους στην Λοκομοτίβ, τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση και θεωρεί ότι διαθέτει ακριβώς τα χαρακτηριστικά που αναζητά για τη μεσαία γραμμή.

Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα του Μπαρίνοφ παρέμεινε στο πίσω μέρος του μυαλού του Νίκολιτς, ακόμη και μετά τη μετακίνησή του στην ΤΣΣΚΑ.

Το αν η υπόθεση θα οδηγηθεί τελικά σε συμφωνία θα εξαρτηθεί από αρκετές παραμέτρους. Το βέβαιο είναι ότι η ΤΣΣΚΑ δεν βάζει πωλητήριο στον Μπαρίνοφ, αλλά ούτε αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο παραχώρησής του ως απαγορευτικό.

Κι αυτή η λεπτή ισορροπία είναι που επιτρέπει στην ΑΕΚ να διατηρεί ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας και να ελπίζει ότι, αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, η υπόθεση μπορεί να εξελιχθεί.