Πήρε Χέιλ στη Βαρέζε ο Καστρίτης

Σημαντική ενίσχυση για τη Βαρέζε του Καστρίτη, που πρόσθεσε στο ρόστερ της τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν, με τον Αμερικανό άσο να γίνεται κάτοικος Ιταλίας.
Ο Χάντερ Χέιλ την περίοδο που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην τουρκική Μπαχτσεσεχίρ, μετρώντας στο Basketball Champions League 9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέσο όρο.
Hunter Hale è un nuovo giocatore della Pallacanestro Varese 🤍❤️— Pallacanestro Varese (@PallVarese) June 26, 2026
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