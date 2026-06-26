Πήρε Χέιλ στη Βαρέζε ο Καστρίτης

Ο Γιάννης Καστρίτης πήρε τον Χάντερ Χέιλ στην Βαρέζε, όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα.

Σημαντική ενίσχυση για τη Βαρέζε του Καστρίτη, που πρόσθεσε στο ρόστερ της τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν, με τον Αμερικανό άσο να γίνεται κάτοικος Ιταλίας.

Ο Χάντερ Χέιλ την περίοδο που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην τουρκική Μπαχτσεσεχίρ, μετρώντας στο Basketball Champions League 9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέσο όρο.