Υπεγράφη το μνημόνιο Ελλάδας - Ουκρανίας για την ανασυγκρότηση της χώρας

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Γκντανσκ της Πολωνίας, υπογράφοντας Μνημόνιο Κατανόησης με την ουκρανική κυβέρνηση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ανοικοδόμηση της χώρας.

Συμμετέχοντας σε κεντρικό πάνελ της Διάσκεψης, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά και διαχρονικά την Ουκρανία, ενώ ανέδειξε τη δυνατότητα ουσιαστικής ελληνικής συμβολής στην ανασυγκρότηση της χώρας.

Το Μνημόνιο Κατανόησης υπεγράφη από τον κ. Θεοχάρη και την υφυπουργό Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών της Ουκρανίας, Alona Shkrum, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της ανάκαμψης της Ουκρανίας.

Προβλέπει, μεταξύ άλλων, συνεργασία στην προετοιμασία έργων, τεχνική συνδρομή, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δημόσιες-ιδιωτικές συμπράξεις και προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διαχείρισης υδάτων.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών παρέστη επίσης στην υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και της ουκρανικής Naftogaz, τα οποία αφορούν έργα εκσυγχρονισμού υποδομών φυσικού αερίου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιφέρεια της Οδησσού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, υποδομές ύδατος και συστήματα άντλησης για σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο κ. Θεοχάρης συναντήθηκε με την πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Yulia Svyrydenko, στην οποία μετέφερε πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να επισκεφθεί την Ελλάδα με αφορμή το συνέδριο του Economist στην Αθήνα. Είχε ακόμη συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης και υπουργό Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών, Oleksii Kuleba, καθώς και με άλλα μέλη της κυβέρνησης.

Τέλος, συμμετείχε στην παρουσίαση του Ukraine Cultural Heritage Fund, όπου αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουκρανίας.

Πηγή: cnn.gr