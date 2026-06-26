Το ραντεβού του Κοτσόλη και ο ρόλος του Μπαλντίνι για την μεταγραφή Ντε Φράι

Ο Ντε Φράι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και έρχεται στην Ολλανδία, για να ενταχθεί στην προετοιμασία. Το ραντεβού του Κοτσόλη και ο ρόλος του Μπαλντίνι για να γίνει το deal. Η υπόσχεση του παίκτη. Αποστολή στην Ολλανδία: Τάσος Νικολογιάννης

Ο Ντε Φράι συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για 1+1 χρόνια και έρχεται στην Ολλανδία, για να ενταχθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού και να γίνει ο ηγέτης της άμυνας.

Ο Ολλανδός στόπερ είναι εδώ και καιρό στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, αφού και ο Νίστρουπ ήθελε έναν ηγέτη με προσωπικότητα για την άμυνα και με παραστάσεις. Οι «πράσινοι» την δούλευαν αθόρυβα την περίπτωσή του, διότι είχε ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το ρεπορτάζ που ποτέ δεν διαψεύστηκε.

Οι συντονισμένες ενέργειες του Μπαλντίνι και του Κοτσόλη έφεραν σε αίσιο τέλος την υπόθεση. Πριν λίγο καιρό είχε έρθει στην Αθήνα για διακοπές ο Ολλανδός αμυντικός. Είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του ο Παναθηναϊκός και με αφορμή την παρουσία του στην Ελλάδα ο Κοτσόλης κανόνισε να τον δει προσωπικά ο ίδιος.

Το ραντεβού έγινε σε γνωστό ξενοδοχείο και στην διάρκεια της τρίωρης συνάντησης ο Κοτσόλης εξήγησε στον παίκτη το πλάνο της ομάδας για αυτόν, πόσο τον θέλει ο προπονητής και πόσο πολύ στηρίζεται πάνω του, αλλά και τον ρόλο που θα έχει για να βοηθήσει και νέα παιδιά να εξελιχθούν και να βελτιωθούν κοντά του. Διότι μιλάμε για παίκτη, που είχε τόσες συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδίας και για χρόνια έπαιζε στην Λάτσιο και την Ιντερ.

Ο Ντε Φράι μετά από τα όσα άκουσε από τον Κοτσόλη πείστηκε να έρθει στον Παναθηναϊκό και μάλιστα στο τέλος της κουβέντας έδωσε τον λόγο του ότι θα έρθει στους «πράσινους». Συγκεκριμένα ζήτησε μία μικρή άδεια, αφού έκανε προπονήσεις με την Εθνική Ολλανδίας(ήταν στην προεπιλογή του Μουντιάλ) και είπε στον Κοτσόλη, ότι είναι σαν να έχει υπογράψει και το τυπικό θα τελειώσει, όταν μπει στην προετοιμασία της ομάδας.

Για αυτό και παρότι υπήρχε καθυστέρηση για την οριστική συμφωνία και φήμες για παρέμβαση της Μπενφίκα ο Κοτσόλης δεν είχε καμία ανησυχία, διότι του είχε δώσει τον λόγο του ο Ολλανδός στόπερ, ο οποίος φάνηκε σε αυτό το ραντεβού, ότι είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας.

Ο Μπαλντίνι γνωρίζει πολύ καλά τον μάνατζερ του Ντε Φράι Παστορέλο και προχώρησε και από την δική του πλευρά με τον μάνατζερ το deal. Τις τελευταίες ημέρες συζητούσαν οι δικηγόροι κάποιες λεπτομέρειες και επήλθε συμφωνία.

Ο Ντε Φράι θα έρθει στο Απελντοορν, όπως είχε υποσχεθεί στις 28 Ιουνίου και την Δευτέρα θα πέσουν οι υπογραφές και θα αρχίσει προπονήσεις με την ομάδα.