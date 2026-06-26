Allwyn Women’s Basketball League 1: Με νέο όνομα η Α1 Γυναικών

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών αλλάζει πλέον όνομα και θα λέγεται Allwyn Women’s Basketball League 1 (Allwyn WBL 1).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με τον πιο δυνατό «συμπαίκτη», την Allwyn, θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν οι γυναικείες ομάδες μπάσκετ της Α1. H Allwyn είναι χορηγός του νέου πρωταθλήματος, το οποίο ονομάζεται πλέον Allwyn Women’s Basketball League 1 (Allwyn WBL 1).

Πιστή στη δέσμευσή της να επενδύει πολύπλευρα στον αθλητισμό, η Allwyn αγκαλιάζει το γυναικείο μπάσκετ και στέκεται έμπρακτα δίπλα στις συμμετέχουσες ομάδες και αθλήτριες.

Το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών της χώρας θα διεξαχθεί με 12 ομάδες, έτοιμες να προσφέρουν υψηλό ανταγωνισμό, μετά από μια χρονιά που οι ελληνικοί σύλλογοι ξεχώρισαν με την εντυπωσιακή πορεία τους στην Ευρώπη. Η σταθερή άνοδος του αγωνιστικού επιπέδου αποτελεί το θεμέλιο για τη νέα, δυναμική εποχή της διοργάνωσης.

Για τη σπουδαία αυτή χορηγική συνεργασία, ο Γιώργος Ζούμας, Sponsorships Director της Allwyn Hellas, τόνισε: "Το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα αξίζει χώρο, φωνή και προοπτική. Για την Allwyn, αυτή η συνεργασία δεν είναι απλώς μια χορηγία, αλλά μια ξεκάθαρη επιλογή να σταθεί δίπλα στο άθλημα και να στηρίξει την εξέλιξή του, όπως του αξίζει, ως συμπαίκτης, στην ίδια διαδρομή με τις αθλήτριες και τις ομάδες."

Ο Ντίνος Σβερκούνος, CEO της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, δηλώνει από τη μεριά του: «Η συνεργασία με την Allwyn αποτελεί ορόσημο για το μπάσκετ γυναικών καθώς αποδεικνύεται ο ιδανικός συνοδοιπόρος στην προσπάθειά μας. Μαζί, αλλάζουμε σελίδα και δημιουργούμε ένα σύγχρονο περιβάλλον που θα εμπνεύσει τη νέα γενιά και θα αναδείξει τη δυναμική του αθλήματος"».