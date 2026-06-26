Βόμβα με Γκονσάλο Ράμος η Μίλαν!

Την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της και την ακριβότερη μετακίνηση επιθετικού μετά την μετακίνηση του Ρομέλου Λουκάκου το 2019 στην Ίντερ, είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Μίλαν.
Ο Ρουμπέν Αμορίμ ζήτησε επιτακτικά την απόκτηση του Γκονσάλο Ράμος και η διοίκηση των ροσονέρι με γρήγορες κινήσεις έφτασε σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν στα 65 εκατομμύρια ευρώ (άλλα 5 με την μορφή μπόνους) για την απόκτηση του 25χρονου Πορτογάλου φορ, ο οποίος έχει περάσει ήδη από ιατρικές εξετάσεις στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται με την Εθνική.
Με γρήγορες κινήσεις η Μίλαν πρόλαβε την Ατλέτικο Μαδρίτης και έκλεισε τον Ράμος, ο οποίος στην τριετία του στην πόλη του φωτός σκόραρε 45 φορές και κατέκτησε 12 τίτλους με τους Παριζιάνους.