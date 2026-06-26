Βόμβα με Γκονσάλο Ράμος η Μίλαν!

Οι ροσονέρι συμφώνησαν με την Παρί Σεν Ζερμέν και κάνουν τον Πορτογάλο σέντερ-φορ την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία τους!

Την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της και την ακριβότερη μετακίνηση επιθετικού μετά την μετακίνηση του Ρομέλου Λουκάκου το 2019 στην Ίντερ, είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Μίλαν.

Ο Ρουμπέν Αμορίμ ζήτησε επιτακτικά την απόκτηση του Γκονσάλο Ράμος και η διοίκηση των ροσονέρι με γρήγορες κινήσεις έφτασε σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν στα 65 εκατομμύρια ευρώ (άλλα 5 με την μορφή μπόνους) για την απόκτηση του 25χρονου Πορτογάλου φορ, ο οποίος έχει περάσει ήδη από ιατρικές εξετάσεις στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται με την Εθνική.

Με γρήγορες κινήσεις η Μίλαν πρόλαβε την Ατλέτικο Μαδρίτης και έκλεισε τον Ράμος, ο οποίος στην τριετία του στην πόλη του φωτός σκόραρε 45 φορές και κατέκτησε 12 τίτλους με τους Παριζιάνους.