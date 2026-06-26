Πρωτιά για τον Χρήστου στα 50μ. ύπτιο στη Ρώμη - Όριο για το Παγκόσμιο η Ντουντουνάκη

Ο Απόστολος Χρήστου επέστρεψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αγωνιστική δράση, αφήνοντας πίσω το πρόβλημα υγείας που τον κράτησε εκτός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος OPEN.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην πρώτη ημέρα του διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης Sette Colli, το οποίο διεξάγεται στο Φόρο Ιτάλικο της Ρώμης.

Στα 50 μέτρα ύπτιο, ο Χρήστου ήταν ο ταχύτερος των προκριματικών με χρόνο 25.08 και στον τελικό ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, τερματίζοντας πρώτος σε 24.40. Με αυτή την επίδοση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, αφήνοντας πίσω του τους Ιταλούς Φραντσέσκο Λαζάρι (24.69) και Μικέλε Λαμπέρτι (24.82).

Η επίδοσή του αποτελεί νέο φετινό ατομικό ρεκόρ, ξεπερνώντας το 24.46 που είχε σημειώσει στο μίτινγκ «Ακρόπολις». Παράλληλα, ανέβηκε στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης για το 2026, ενώ βρέθηκε μόλις τέσσερα εκατοστά του δευτερολέπτου μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ του (24.36). Επιπλέον, εξασφάλισε το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

Στις γυναίκες, η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στον τελικό των 50 μέτρων υπτίου με χρόνο 28.85 και ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην έκτη θέση με 28.56, πολύ κοντά στο ατομικό της ρεκόρ (28.53). Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ιταλίδα Σάρα Κέρτις, η οποία με 27.07 σημείωσε νέο ρεκόρ Ευρώπης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συμμετείχε επίσης στον μικρό τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα, όπου με επίδοση 25.95 κατέλαβε τη δεύτερη θέση, τερματίζοντας 10η στη συνολική κατάταξη. Με αυτή την εμφάνιση εξασφάλισε και δεύτερο όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, μετά τα 100 μέτρα πεταλούδα.

Αξιόλογες ήταν και οι εμφανίσεις των υπόλοιπων Ελλήνων αθλητών. Ο 19χρονος Βασίλης Κακουλάκης σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ στα 400 μέτρα ελεύθερο με 3:50.83, κατακτώντας την τρίτη θέση στον μικρό τελικό και την 11η στο σύνολο. Ο Στέργιος Μπίλας ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στα 50 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 22.34, τερματίζοντας πέμπτος στον μικρό τελικό και 13ος στη γενική κατάταξη.