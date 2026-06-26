Αποθέωση Λανουά από τον Ροσέτι - Η τοποθέτησή για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

Σημαντικές τοποθετήσεις για την ελληνική διαιτησία, το VAR και αμφισβητούμενες φάσεις ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έκανε ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Ο Ιταλός αξιωματούχος εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, αλλά και στους συνεργάτες του, τονίζοντας πως πραγματοποιούν εξαιρετική δουλειά για τη βελτίωση της ελληνικής διαιτησίας.

«Να επιστρέψουν σταδιακά οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι»

Ο Ροσέτι υποστήριξε πως η UEFA επιθυμεί τη σταδιακή επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα παιχνίδια, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί μία από τις ελάχιστες χώρες όπου χρησιμοποιούνται τόσο συχνά ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η ελληνική διαιτησία θα αποκτήσει ξανά εκπρόσωπο στην Elite κατηγορία της UEFA, αποθεώνοντας τον Βασίλη Φωτιά, ενώ μίλησε με θετικά λόγια και για τους Τσακαλίδη, Παπαπέτρου και Μόσχου, ο οποίος, όπως αποκάλυψε, θα ενταχθεί σε πρόγραμμα mentoring της UEFA.

Η τοποθέτησή του για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

Ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA σχολίασε και τρεις χαρακτηριστικές φάσεις ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Για την αποβολή του Σαντιάγκο Εσέ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, ξεκαθάρισε ότι η κόκκινη κάρτα ήταν λανθασμένη και ο Αργεντινός μέσος δεν έπρεπε να αποβληθεί.

Αντίθετα, για το δεύτερο γκολ της Μπέτις απέναντι στον Παναθηναϊκό, σημείωσε ότι το τέρμα μέτρησε σωστά, παρά τις διαμαρτυρίες των «πράσινων» για φάουλ στην αρχή της φάσης.

Όσον αφορά το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της Ράγιο Βαγιεκάνο απέναντι στην ΑΕΚ για χέρι του Ρέλβας, υποστήριξε ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν σωστή.

Τι είπε για το VAR

Ο Ροσέτι δήλωσε αντίθετος στη δημοσιοποίηση εβδομαδιαίων βίντεο με επίμαχες φάσεις, προτείνοντας αντ' αυτού μηνιαίες ενημερώσεις προς τους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επέκτασης του VAR στις περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας και λανθασμένων υποδείξεων κόρνερ, εφόσον οι έλεγχοι ολοκληρώνονται γρήγορα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν συμφωνεί με τον έλεγχο της πρώτης κίτρινης κάρτας, τη χρήση κάμερας σώματος από τους διαιτητές ή την ανακοίνωση των αποφάσεων του VAR μέσω μικροφώνου προς το κοινό.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε θετικά τα νέα μέτρα για τον περιορισμό των καθυστερήσεων στους αγώνες και εξέφρασε την άποψη ότι η ευρωπαϊκή διαιτησία εξακολουθεί να αποτελεί το κορυφαίο επίπεδο παγκοσμίως.