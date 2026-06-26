«Δόθηκε μεγάλη μάχη για τον Μπαντιό – Ετσι θα κινηθεί για «άσο» και σέντερ ο Παναθηναϊκός» (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Μπράνκου Μπαντιό και η «Magic Euroleague» ήταν εν πολλοίς αφιερωμένη σε αυτή τη μεταγραφή.

Το Μουντιάλ δεσπόζει αλλά και το μπάσκετ, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχει πολύ χώρο. Ειδικά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φτιάχνει το ρόστερ του. Στην αρχή πήρε τον Μουσταφά Φαλ, σήμερα έκλεισε τον Μπράνκου Μπαντιό και η «Magic Euroleague» ανέλυσε τα πάντα. Αναφέρθηκε επίσης στις υπόλοιπες μεταγραφές του «τριφυλλιού», αλλά και σε αυτά, που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός.

Η εκπομπή είχε μπόλικες αποκαλύψει με κορυφαία τη μεταγραφή του Μπράνκου Μπαντιό, αλλά και την πρόθεση του επτάστερου να κάνει τον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ.