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«Δόθηκε μεγάλη μάχη για τον Μπαντιό – Ετσι θα κινηθεί για «άσο» και σέντερ ο Παναθηναϊκός» (vid)

Μπάσκετ
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Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Μπράνκου Μπαντιό και η «Magic Euroleague» ήταν εν πολλοίς αφιερωμένη σε αυτή τη μεταγραφή.

Το Μουντιάλ δεσπόζει αλλά και το μπάσκετ, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχει πολύ χώρο. Ειδικά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φτιάχνει το ρόστερ του. Στην αρχή πήρε τον Μουσταφά Φαλ, σήμερα έκλεισε τον Μπράνκου Μπαντιό και η «Magic Euroleague» ανέλυσε τα πάντα. Αναφέρθηκε επίσης στις υπόλοιπες μεταγραφές του «τριφυλλιού», αλλά και σε αυτά, που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός.

Η εκπομπή είχε μπόλικες αποκαλύψει με κορυφαία τη μεταγραφή του Μπράνκου Μπαντιό, αλλά και την πρόθεση του επτάστερου να κάνει τον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ

«Δόθηκε μεγάλη μάχη για τον Μπαντιό – Ετσι θα κινηθεί για «άσο» και σέντερ ο Παναθηναϊκός» (vid)