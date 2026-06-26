Μετά τον Καμπερίδη και ο Σίμτσακ μένει στον Παναθηναϊκό!

Οπως αναφέρθηκε στη «Magic Euroleague» ο Σίμτσακ θα είναι στο πλευρό και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι από την προηγούμενη Κυριακή και πάλι στο «σπίτι» του και αυτές τις πρώτες μέρες έχει πολλά πράγματα να τακτοποιήσει. Ενα από αυτά είναι και η στελέχωση του σταφ του.

Μεταξύ άλλων, προ ημερών αποφάσισε πως από το προηγούμενο καθεστώς θα κρατήσει τον Σάββα Καμπερίδη.

Ωστόσο, δεν θα είναι ο μόνος που θα μείνει παραμείνει στο Τριφύλλι, καθώς στη «Magic Euroleague» αναφέρθηκε ότι θα συνεχίσει στο «Telekom Center» και ο Βασίλης Σίμτσακ.

Ο τελευταίος είναι στον Παναθηναϊκό από το 2021 με μία παρένθεση μίας χρονιάς στην Τόφας. Μάλιστα και φέτος η Τόφας του χτύπησε την πόρτα με προπονητή τον Καντσελιέρι, αλλά ο Σίμτσακ από τη στιγμή που ο Ομπράντοβιτς τον ήθελε δεν θα πήγαινε πουθενά αλλού.