Γεωργία: Σε ρινγκ μετατράπηκε το Κοινοβούλιο όταν βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας, το οποίο μετατράπηκε σε… ρινγκ, όταν βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια συνεδρίασης. Άνδρες και γυναίκες αντάλλαξαν γροθιές, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Οι φωνές και οι γροθιές πήραν τη θέση της πολιτικής αντιπαράθεσης στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας, όταν βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του πρωθυπουργού Ιρακλί Κομπαχίτζε.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά την τελευταία ολομέλεια της εαρινής συνόδου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στον καβγά ενεπλάκησαν βουλευτές του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Για τη Γεωργία» και του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο», την ώρα που ετοιμάζονταν να ψηφίσουν τον αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένων παραγόντων» (foreign agent law), ο οποίος εδώ και εβδομάδες έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα.

#Watch:



Punches replaced parliamentary debate in Georgia as ruling and opposition MPs exchanged blows during PM Irakli Kobakhidze's annual address.



The brawl erupted in the final spring session and lasted several minutes before order was restored. #Georgia #Parliament… pic.twitter.com/qOIxE0d0tB — India Today Global (@ITGGlobal) June 26, 2026

Όλα ξεκίνησαν στη διάρκεια της συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων, μετά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της κυβέρνησης από τον πρωθυπουργό Ιρακλί Κομπαχίτζε.

Η ένταση κράτησε αρκετά λεπτά, ενώ το βίντεο από τον άγριο καβγά μεταδόθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης και έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Πηγή: newsit.gr