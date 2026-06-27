Γεωργία: Σε ρινγκ μετατράπηκε το Κοινοβούλιο όταν βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια

Οι φωνές και οι γροθιές πήραν τη θέση της πολιτικής αντιπαράθεσης στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας, όταν βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του πρωθυπουργού Ιρακλί Κομπαχίτζε.
Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά την τελευταία ολομέλεια της εαρινής συνόδου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στον καβγά ενεπλάκησαν βουλευτές του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Για τη Γεωργία» και του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο», την ώρα που ετοιμάζονταν να ψηφίσουν τον αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένων παραγόντων» (foreign agent law), ο οποίος εδώ και εβδομάδες έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα.
Όλα ξεκίνησαν στη διάρκεια της συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων, μετά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της κυβέρνησης από τον πρωθυπουργό Ιρακλί Κομπαχίτζε.
Η ένταση κράτησε αρκετά λεπτά, ενώ το βίντεο από τον άγριο καβγά μεταδόθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης και έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.
Πηγή: newsit.gr