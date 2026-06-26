Χαλάνδρι: Βίντεο με 45χρονο που απείλησε με όπλο - ρέπλικα ζευγάρι

Στη σύλληψη του 45χρονου προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης (25.06.2026) οι αστυνομικοί στο Χαλάνδρι, μετά το ένοπλο επεισόδιο με απειλές σε βάρος ενός γειτονικού του ζευγαριού.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 στην οδό Παμφυλίας, στο Χαλάνδρι, όπου ο 45χρονος φέρεται να ξεκίνησε τις απειλές, κρατώντας όπλο – ρέπλικα, προς το ζευγάρι έξω από την είσοδο του σπιτιού τους. Ο άνδρας μάλιστα χτυπούσε με μανία ένα εξωτερικό φωτιστικό με αποτέλεσμα να το σπάσει τελείως.

Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να είναι σε κατάσταση αμόκ έξω από τη μονοκατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλές φορές είχε ξανά επιτεθεί στο ζευγάρι με ξύλα και άλλα αντικείμενα.

Το Star, εξασφάλισε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης και της σύλληψης του 45χρονου άντρα. Στα πλάνα φαίνεται να πλησιάζει προς το μέρος της 25χρονης, να φωνάζει να βρίζει και να φωνάζει.

«Ακούσαμε ένα θόρυβο και βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι και τον είδαμε να χτυπάει και να φωνάζει με μανία. Έμαθα ότι είχε μαχαίρι πάνω του και το όπλο το πέταξε σε θάμνους», είπε το θύμα της επίθεσης.

Από την πλευρά της η σύζυγος είπε: «Να μας απειλεί. Να μας λέει ότι δεν μας πετυχαίνει για να “μας γαζώσει” Είναι θέμα ζωής και θανάτου, δεν ξέρουμε πώς να τον απομακρύνουμε».

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα όπλο-ρέπλικα, μαχαίρια, ένας σουγιάς και άλλα αντικείμενα. Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων.

Πηγή: newsit.gr