«Βροχή» οι τάπες της ΕΕΑ σε Λιόλιο-Προμηθέα: Απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματά τους, έρχεται η απόφαση!

Η ώρα της απόφασης φτάνει για Προμηθέα και Λιόλιο για τα σκάνδαλα που κατηγορούνται. Η ΕΕΑ διέλυσε σήμερα όλα τα νομικά επιχειρήματα των κατηγορουμένων στην υπόθεση που πάλεψαν ανεπιτυχώς για νέες αναβολές. Τι συνέβη στην ακροαματική διαδικασία.

Την ώρα που ο κατηγορούμενος της υπόθεσης Ευάγγελος Λιόλιος έβγαζε φωτογραφίες στην προπόνηση της Εθνικής, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εκτυλίσσονταν σκηνές βγαλμένες από δράμα για την πλευρά του.

Οι δικηγόροι του Προμηθέα και του Λιόλιου υπέβαλαν τρία αιτήματα και εισέπραξαν τρεις… τάπες.

1. Ζήτησαν - λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων σε άλλο δικαστήριο… - αναβολή της υπόθεσης από την ΕΕΑ αλλά τα μέλη της Επιτροπής έκριναν ότι η τακτική αυτή είναι παρελκυστική και διέταξαν να είναι όλοι εκεί εντός μίας ώρας για να ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία. Σε μια ώρα ήταν όλοι στις θέσεις τους…

2. Κατέθεσαν αίτημα εξαίρεσης του προέδρου της ΕΕΑ, κυρίου Τζουλάκη, κατηγορώντας τον ότι το… SDNA γνωρίζει τα πάντα για τη διαδικασία που ακολουθείται! Τα υπόλοιπα μέλη συνεδρίασαν, αποφάσισαν ομόφωνα να απορρίψουν το αίτημα και εξυπακούεται πως ο πρόεδρος θα δικάσει την υπόθεση.

3. Ζήτησαν να μην αναγνωσθούν τα μηνύματα που κατέθεσε ο προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, θεωρώντας πως πρόκειται για «προσωπικά δεδομένα» που δεν πρέπει να αξιοποιηθούν από μια Επιτροπή. Το αίτημα απορρίφθηκε ομόφωνα, τα μηνύματα κρίθηκαν έγκυρα και αξιόπιστα και θα ληφθούν υπόψιν για την τελική απόφαση.

Η διαδικασία διήρκεσε έξι ώρες. Ολοκληρώθηκε και οι δύο πλευρές πήραν μια εβδομάδα προθεσμία για να καταθέσουν γραπτά υπομνήματα.

Έπειτα από κάποιες ημέρες θα ανακοινωθεί η απόφαση. Η ώρα έφτασε…