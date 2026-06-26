«Ο Παναθηναϊκός δίνει 5 εκατ. ευρώ στον Μπαντιό για 3 χρόνια»

Ο Παναθηναϊκός δίνει 5 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια στον Μπράνκου Μπαντιό, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

Όπως αναφέρει το ««Las Provincias», η συμφωνία του Σενεγαλέζου γκαρντ με το «τριφύλλι» είναι σε τελικό στάδιο, με το δημοσίευμα να τονίζει πως οι «πράσινοι» δίνουν στον Μπαντιό 5 εκατ. για τα επόμενα 3 χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να πληρώσει τη ρήτρα του 1,5 εκατ. ευρώ για σπάσει το συμβόλαιο του Μπαντιό με τη Βαλένθια, με τον Σενεγαλέζο γκαρντ, που ήταν από τους πρωταγωνιστές στην τρομερή πορεία της Βαλένθια, σύμφωνα με τους Ισπανούς να μετακομίζει στο «τριφύλλι».

Ο Μπαντιό προέρχεται από μία εκπληκτική σεζόν, μετρώντας 11,2 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μ.ο. στα 40 ματς της Euroleague ποου αγωνίστηκε, ενώ σούταρε με 54% στα δίποντα και 33% στα τρίποντα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Ο Σενεγαλέζος γκαρντ ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2029, όμως σε αυτό υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, όση ακριβώς και του Πραντίγια. Όλα δείχνουν πως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να καταβάλει αυτό το ποσό για να αποκτήσει τον Μπαντιό.

Ο 27χρονος πόιντ γκαρντ/σούτινγκ γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια και ήταν από τους καθοριστικούς παίκτες της σειράς των playoffs της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος φέρεται πλέον να επιθυμεί την απόκτησή του.

Η συγκεκριμένη κίνηση συνδέεται με την άφιξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο θρυλικός Σέρβος προπονητής θέλει να ανανεώσει το ρόστερ του και έχει ζητήσει προσωπικά τον Μπαντιό, καθώς εκτιμά ιδιαίτερα τη μαχητικότητα και την έντασή του στην άμυνα, θέλοντας να χτίσει τη νέα ομάδα ξεκινώντας από την αμυντική λειτουργία.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην εφημερίδα, ο Σενεγαλέζος έχει στα χέρια του πρόταση για τριετές συμβόλαιο στην Ελλάδα, συνολικής αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ. Με το ελληνικό φορολογικό καθεστώς, η πρόταση αυτή είναι σημαντικά πιο συμφέρουσα για τον ίδιο σε σχέση με μια αντίστοιχη στην Ισπανία. Η Βαλένθια δεν μπορεί να φτάσει αυτά τα οικονομικά δεδομένα, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ο Μπαντιό να ακολουθήσει τους Μοντέρο, Κέι, Τόμπσον και τους υπόλοιπους παίκτες που αποχωρούν από την ομάδα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος ACB».