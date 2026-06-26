Τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα ο Μοτεγιούνας

Παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα αποτελεί ο Ντονάτας Μοτεγιούνας, όπως ανακοίνωσε η σερβική ομάδα.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά πλέον ο Λιθουανός σέντερ, που αποχώρησε από τον Ερυθρό Αστέρα, με τη σερβική ομάδα επισημοποιεί το διαζύγιο των δύο πλευρών.

Ο Μοτεγιούνας τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague με τη σερβική ομάδα μέτρησε 6,1 πόντους και 1,8 ριμπάουντ μέσο όρο.