Τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα ο Μοτεγιούνας

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά πλέον ο Λιθουανός σέντερ, που αποχώρησε από τον Ερυθρό Αστέρα, με τη σερβική ομάδα επισημοποιεί το διαζύγιο των δύο πλευρών.
Ο Μοτεγιούνας τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague με τη σερβική ομάδα μέτρησε 6,1 πόντους και 1,8 ριμπάουντ μέσο όρο.
Црвена звезда Меридианбет жели пуно среће, здравља, и спортских успеха у новим професионалним изазовима нашем Донатасу Мотиејунасу!— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) June 26, 2026
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