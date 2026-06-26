Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Από την πρώτη Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες

Πέρασε από τη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που μεταξύ άλλων, βάζει τέλος στον β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής. Επί της αρχής του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, υπέρ τάχθηκε το κυβερνών κόμμα της ΝΔ και «κατά» τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Όπως σημείωσε κατά το κλείσιμο της συζήτησης, ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, μετά τον κύκλο της νομοθέτησης, αρχίζει από αύριο ένας άλλος κύκλος: αυτός της εφαρμογής.

Σύμφωνα με τον κ. Λιβάνιο, «θα φτιαχτεί ένα ειδικό “μίνι σάιτ” μέσα στο υπουργείο Εσωτερικών, που θα έχει την “ανά πάσα στιγμή” επικαιροποιημένη μορφή των διατάξεων που ισχύουν, όλο το συνοδευτικό υλικό, όλες τις ερωτήσεις, τους “οδικούς χάρτες”, για να μπορούν οι δημοτικές αρχές να βασιστούν και να προχωρήσουν».

Σημείωσε επίσης, πως αφού δημιουργήσαμε τα θεμέλια της αυτοδιοίκησης, και αφού έχουμε ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να ξεκινήσει και ένας διάλογος για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων, οι οποίες θα μπορούν να μεταφέρονται με τους αναγκαίους πόρους, τις υποδομές, και το ανθρώπινο δυναμικό.

Τέλος, και σχολιάζοντας την πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη για την «πιλοτική απόδοση» του ΕΝΦΙΑ στην αυτοδιοίκηση, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι μια τέτοια κίνηση θα απέδιδε πολλά χρήματα σε δήμους με ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας όπως η Γλυφάδα, σε αντίθεση με το 90% της υπόλοιπης Ελλάδας που θα λάμβαναν από τον ΕΝΦΙΑ μικρότερα ποσά από τους ΚΑΠ που λαμβάνουν τώρα.

Πηγή: newsit.gr