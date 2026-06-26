«Έντονο ενδιαφέρον της Σαχτάρ για τον Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού» (pic)

H Σαχτάρ Ντόνετσκ ενδιαφέρεται σοβαρά για την απόκτηση του Αντρέ Λουίς από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ανάρτηση του Τούρκου δημοσιογράφου, Εκρέμ Κονούρ.

Έντονο ενδιαφέρον της Σαχτάρ Ντόνετσκ για την περίπτωση του Βραζιλιάνου εξτρέμ του Ολυμπιακού φέρεται να υπάρχει, σύμφωνα με την ανάρτηση του Τούρκου δημοσιογράφου, Εκρέμ Κονούρ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, οι Ουκρανοί ενδιαφέρονται για τον εξτρέμ του Ολυμπιακού που ήρθε τον περασμένο Γενάρη στον Πειραιά με μεταγραφή από την Ρίο Άβε.

Με τη φανέλα των Πειραιωτών δεν μπόρεσε να αποδώσει τα προσδοκώμενα, ενώ δεν είχε χώρο στο ροτέισον της ομάδας, μετρώντας μόλις 10 συμμετοχές και συνολικά 379 αγωνιστικά λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι Πειραιώτες από πλευράς τους έχουν ξεκαθαρίσει πως θα εξετάσουν όλες τις προτάσεις για τον Αντρέ Λουίς, αλλά εκείνες θα πρέπει να φτάσουν στα 15 με 17 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να παραχωρηθεί ο ποδοσφαιριστής.