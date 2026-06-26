Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Σάστρε: «Κέρδισες τον σεβασμό όλων» (vid)

Ο Ζόαν Σάστρε αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του αυτή την τετραετία.

Ο Ισπανός μπακ ήρθε τον Ιανουάριο του 2022 στον Δικέφαλο και μετά από μία «γεμάτη» τετραετία αποχωρεί, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τις προσεχείς μέρες.

119 συμμετοχές, επτά γκολ (ένα πολύ ξεχωριστό απέναντι στην ΑΕΚ) και δέκα ασίστ για τον Ζόαν Σάστρε, αλλά και ένα πρωτάθλημα Ελλάδος το 2024.

Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Ισπανό για την προσφορά του, ενώ του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ζόαν Σάστρε.

Ο Ζόαν Σάστρε ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 2022 από τη Μαγιόρκα, κατέγραψε 119 συμμετοχές, 7 γκολ και 10 ασίστ, και πανηγυρίσαμε μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας το 2024.

Ο Ζόαν υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ, κέρδισε τον σεβασμό όλων και θα είναι πάντα ένας φίλος!

Ευχαριστούμε, Ζόαν!Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας σου!»